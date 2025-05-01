https://ria.ru/20250501/saks-2014594628.html

Джеффри Сакс назвал Толстого героем для всего человечества

Джеффри Сакс назвал Толстого героем для всего человечества - РИА Новости, 01.05.2025

Джеффри Сакс назвал Толстого героем для всего человечества

Известный американский экономист Джеффри Сакс, номинированный на Международную премию мира имени Льва Толстого, признался РИА Новости, что вдохновляется... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:58:00+03:00

2025-05-01T17:58:00+03:00

2025-05-01T17:58:00+03:00

словакия

чехия

лев толстой (писатель)

махатма ганди

мартин лютер кинг

европарламент

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Известный американский экономист Джеффри Сакс, номинированный на Международную премию мира имени Льва Толстого, признался РИА Новости, что вдохновляется писателем и считает его героем для всего человечества. "Толстой - герой для всего человечества. Не только один величайших писателей в истории, но и великий мыслитель и гуманист, чье влияние остается очень глубоким", - сказал Сакс агентству на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве. Он отметил, что Толстой глубоко повлиял на одного из лидеров движения за независимость Индии Махатму Ганди, на активиста за права чернокожего населения США Мартина Лютера Кинга, на борца против апартеида и бывшего президента Южной Африки Нельсона Манделу. "Быть номинированным на носящую его имя премию - радость и честь. Толстой остается вдохновением для меня и для всего мира", - добавил собеседник агентства. Ранее в пресс-службе фонда Международной премии мира имени Льва Толстого сообщили РИА Новости, что Сакс был номинирован на премию депутатами Европарламента. Авторами заявки на соискание премии выступили в том числе депутат из Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.

https://ria.ru/20250428/siluanov-2013857899.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002977290.html

словакия

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словакия, чехия, лев толстой (писатель), махатма ганди, мартин лютер кинг, европарламент, в мире