https://ria.ru/20250501/rylsk-2014544030.html

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск - РИА Новости, 01.05.2025

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ во вторник на курский город Рыльск, где были повреждены дома и пострадали три мирных жителя, сообщил... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:07:00+03:00

2025-05-01T09:07:00+03:00

2025-05-01T10:07:00+03:00

происшествия

рыльск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ во вторник на курский город Рыльск, где были повреждены дома и пострадали три мирных жителя, сообщил следственный комитет в Telegram-канале."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на Курскую область", - говорится в сообщении ведомства.Следствием установлено, что во вторник ВСУ, используя беспилотники самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Рыльске. В результате этого три мирных жителя получили ранения. Кроме того, повреждены несколько жилых домов и здание детского сада."При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - добавило ведомство.Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250430/slutskij-2014508118.html

https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html

рыльск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рыльск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины