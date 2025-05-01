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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск - РИА Новости, 01.05.2025
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09:07 01.05.2025 (обновлено: 10:07 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/rylsk-2014544030.html
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск - РИА Новости, 01.05.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ во вторник на курский город Рыльск, где были повреждены дома и пострадали три мирных жителя, сообщил... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:07:00+03:00
2025-05-01T10:07:00+03:00
происшествия
рыльск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ во вторник на курский город Рыльск, где были повреждены дома и пострадали три мирных жителя, сообщил следственный комитет в Telegram-канале."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на Курскую область", - говорится в сообщении ведомства.Следствием установлено, что во вторник ВСУ, используя беспилотники самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Рыльске. В результате этого три мирных жителя получили ранения. Кроме того, повреждены несколько жилых домов и здание детского сада."При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - добавило ведомство.Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20250430/slutskij-2014508118.html
https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html
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происшествия, рыльск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск 29 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ во вторник на курский город Рыльск, где были повреждены дома и пострадали три мирных жителя, сообщил следственный комитет в Telegram-канале.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на Курскую область", - говорится в сообщении ведомства.
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Следствием установлено, что во вторник ВСУ, используя беспилотники самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Рыльске. В результате этого три мирных жителя получили ранения. Кроме того, повреждены несколько жилых домов и здание детского сада.
"При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - добавило ведомство.
Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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