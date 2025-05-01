https://ria.ru/20250501/rubl-2014530786.html

Рубль с начала года сильнее других укрепился к доллару

Рубль с начала года сильнее других укрепился к доллару - РИА Новости, 01.05.2025

Рубль с начала года сильнее других укрепился к доллару

Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару, в тройке лидеров также шведская и чешская кроны, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T04:33:00+03:00

2025-05-01T04:33:00+03:00

2025-05-01T04:33:00+03:00

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9b3111b72459960795f238d38dabcb1f.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару, в тройке лидеров также шведская и чешская кроны, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Среди валют крупных экономик наиболее сильно к доллару с начала года укрепился российский рубль – на 38,8% по итогам апреля. Шведская крона прибавила к "американцу" почти 14,8%, а чешская валюта – 11,1%. На 10,1% подорожали к доллару швейцарский франк и японская иена. Значительно увеличилась стоимость и других европейских валют по отношению к доллару: например, польский златой вырос на 9,8%, евро – на 9,8%, норвежская крона – на 9,4%. При этом и в других частях света валюты активно росли к "американцу": японская иена подорожала на 9,9%, бразильский реал – на 9%. В пределах 6-7% увеличилась стоимость фунта стерлингов, мексиканского песо и новозеландского доллара, примерно 4-5% прибавили сингапурский доллар, филиппинское песо, южнокорейская вона. В аутсайдерах оказалось аргентинское песо, курс которой ослаб на 11,3% к доллару, а также турецкая лира с падением на 8,1%. Среди крупных валют снижение также зафиксировал еще израильский шекель (-0,1%).

https://ria.ru/20250430/dollar-2014301822.html

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть