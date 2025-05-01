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Рубио указал на недостаточные усилия Европы по Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 01.05.2025 (обновлено: 20:11 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/rubio-2014608322.html
Рубио указал на недостаточные усилия Европы по Украине
Рубио указал на недостаточные усилия Европы по Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Рубио указал на недостаточные усилия Европы по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро указал на необходимость больших усилий со стороны Европы для... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:50:00+03:00
2025-05-01T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
сша
европа
марко рубио
жан-ноэль барро
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро указал на необходимость больших усилий со стороны Европы для завершения конфликта на Украине, заявили в американском госдепартаменте."Секретарь Рубио похвалил лидерство Франции в мобилизации европейской и украинской поддержки для устойчивого соглашения, но ясно дал понять, что слов недостаточно - Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, чтобы положить конец этой войне", - говорится в распространенном сообщении ведомства по итогам встречи.Кроме того, Рубио подчеркнул на встрече, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта на Украине, а также подтвердил приверженность Вашингтона сотрудничеству с Францией и другими европейскими странами для достижения мира.
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html
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в мире, франция, сша, европа, марко рубио, жан-ноэль барро, дональд трамп, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, США, Европа, Марко Рубио, Жан-Ноэль Барро, Дональд Трамп, Украина, Россия
Рубио указал на недостаточные усилия Европы по Украине

Рубио на встрече с Барро указал на недостаточные усилия Европы по Украине

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро указал на необходимость больших усилий со стороны Европы для завершения конфликта на Украине, заявили в американском госдепартаменте.
"Секретарь Рубио похвалил лидерство Франции в мобилизации европейской и украинской поддержки для устойчивого соглашения, но ясно дал понять, что слов недостаточно - Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, чтобы положить конец этой войне", - говорится в распространенном сообщении ведомства по итогам встречи.
Кроме того, Рубио подчеркнул на встрече, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта на Украине, а также подтвердил приверженность Вашингтона сотрудничеству с Францией и другими европейскими странами для достижения мира.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины
Вчера, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияСШАЕвропаМарко РубиоЖан-Ноэль БарроДональд ТрампУкраинаРоссия
 
 
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