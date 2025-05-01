Корреспондента RT, прилетевшего в Румынию освещать выборы, депортировали
Прилетевшего в Румынию освещать выборы корреспондента RT Боуза депортировали
© соцсети журналистаЖурналист Чей Боуз
© соцсети журналиста
Журналист Чей Боуз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Корреспондент RT Чей Боуз, прилетевший в Румынию освещать выборы, депортирован, сообщил РИА Новости представитель телеканала.
"Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем", — рассказал собеседник агентства.
Боуза задержали по прилете в румынскую столицу. Полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. Их было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.
МИД осудил задержание. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что журналист легально пересек границу и ничего не нарушал. По словам дипломата, ему фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью. При этом дипломат добавила, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.
Президентские выборы в Румынии
В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней.