https://ria.ru/20250501/rt-2014605360.html

Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию

Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию - РИА Новости, 01.05.2025

Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию

Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилете в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы, сообщил РИА Новости представитель телеканала. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:14:00+03:00

2025-05-01T19:14:00+03:00

2025-05-01T20:42:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

чей боуз

телеканал rt

миа "россия сегодня"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992325112_0:302:804:754_1920x0_80_0_0_78f666a1a71648d925cf5456931594da.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилете в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы, сообщил РИА Новости представитель телеканала."Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилете в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", — сказал собеседник агентства.Он также процитировал рассказ обозревателя, сообщившего, что полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. Их было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше"."Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014478530.html

https://ria.ru/20250429/rumyniya-2014222327.html

румыния

бухарест

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, бухарест, чей боуз, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия