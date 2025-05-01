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Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию - РИА Новости, 01.05.2025
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19:14 01.05.2025 (обновлено: 20:42 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/rt-2014605360.html
Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию
Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию - РИА Новости, 01.05.2025
Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию
Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилете в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы, сообщил РИА Новости представитель телеканала. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилете в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы, сообщил РИА Новости представитель телеканала."Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилете в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", — сказал собеседник агентства.Он также процитировал рассказ обозревателя, сообщившего, что полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. Их было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше"."Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014478530.html
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в мире, румыния, бухарест, чей боуз, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия
В мире, Румыния, Бухарест, Чей Боуз, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Россия
Корреспондента RT задержали по прилете в Румынию

Корреспондента RT Боуза задержали по прилете в Бухарест в преддверии выборов

© соцсети журналистаЖурналист Чей Боуз
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Журналист Чей Боуз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Журналиста RT Чея Боуза задержали по прилете в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы, сообщил РИА Новости представитель телеканала.
"Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилете в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии", — сказал собеседник агентства.
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Он также процитировал рассказ обозревателя, сообщившего, что полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. Их было шесть человек, они заявили, что их "старшие" хотят "поговорить" с корреспондентом.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание Чея Боуза, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше".
"Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая.

Президентские выборы в Румынии

В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
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