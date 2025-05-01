https://ria.ru/20250501/rossijane-2014605809.html
Россияне назвали основную трату в майские праздники
Россияне назвали основную трату в майские праздники - РИА Новости, 01.05.2025
Россияне назвали основную трату в майские праздники
Более половины россиян (61%) назвали главной тратой на майские праздники организацию пикников и поездок, при этом 40% собираются уложиться в сумму до 5000... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:23:00+03:00
2025-05-01T19:23:00+03:00
2025-05-01T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более половины россиян (61%) назвали главной тратой на майские праздники организацию пикников и поездок, при этом 40% собираются уложиться в сумму до 5000 рублей, показало исследование финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Более половины опрошенных россиян (61%) указали, что главная статья расходов на майских праздниках для них - организация поездок и пикников. Траты на путешествия или садовый инвентарь и товары для дачи запланировали по 14% участников опроса. Еще 11% респондентов запланировали затраты на развлечения - кафе, рестораны и мероприятия", - говорится в исследовании, основанном на опросе 1500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Более половины (53%) участников исследования рассказали, что обычно проводят майские праздники дома с семьей. Четверть респондентов отдыхают на даче или за городом, 13% остаются в городе и посещают парки и мероприятия, еще 9% - путешествуют по России и за рубеж. Согласно данным исследования, 40% россиян собираются уложить траты на майские в сумму до 5000 рублей, 32% пока не планировали свои расходы на этот период. При этом 12% участников исследования собираются потратить от 5000 до 10 000 рублей, по 7% - от 10 000 до 30 000 и свыше 30 000 рублей. Среди участников исследования 40% примерно знают, сколько могут потратить во время майских праздников, 36% стараются строго придерживаться заранее составленного бюджета, а 24% обычно не контролируют траты в этот период и расходуют деньги по мере необходимости. Большинство респондентов сообщили, что не планируют для покрытия расходов на майские праздники использовать кредитные средства. При этом 10% собираются использовать займы или средства с кредитных карт, а 9% пока не определились.
https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013086708.html
https://ria.ru/20250501/may-1855644309.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, праздник весны и труда
Россия, Праздник Весны и Труда
Россияне назвали основную трату в майские праздники
"Сравни": 61% россиян назвал главной тратой на майские организацию пикников
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более половины россиян (61%) назвали главной тратой на майские праздники организацию пикников и поездок, при этом 40% собираются уложиться в сумму до 5000 рублей, показало исследование финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
«
"Более половины опрошенных россиян (61%) указали, что главная статья расходов на майских праздниках для них - организация поездок и пикников. Траты на путешествия или садовый инвентарь и товары для дачи запланировали по 14% участников опроса. Еще 11% респондентов запланировали затраты на развлечения - кафе, рестораны и мероприятия", - говорится в исследовании, основанном на опросе 1500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
Более половины (53%) участников исследования рассказали, что обычно проводят майские праздники дома с семьей. Четверть респондентов отдыхают на даче или за городом, 13% остаются в городе и посещают парки и мероприятия, еще 9% - путешествуют по России
и за рубеж.
Согласно данным исследования, 40% россиян собираются уложить траты на майские в сумму до 5000 рублей, 32% пока не планировали свои расходы на этот период. При этом 12% участников исследования собираются потратить от 5000 до 10 000 рублей, по 7% - от 10 000 до 30 000 и свыше 30 000 рублей.
Среди участников исследования 40% примерно знают, сколько могут потратить во время майских праздников, 36% стараются строго придерживаться заранее составленного бюджета, а 24% обычно не контролируют траты в этот период и расходуют деньги по мере необходимости.
Большинство респондентов сообщили, что не планируют для покрытия расходов на майские праздники использовать кредитные средства. При этом 10% собираются использовать займы или средства с кредитных карт, а 9% пока не определились.