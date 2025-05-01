https://ria.ru/20250501/rossija-2014572799.html

В России за сутки потушили 43 лесных пожара

В России за сутки потушили 43 лесных пожара - РИА Новости, 01.05.2025

В России за сутки потушили 43 лесных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:15:00+03:00

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происшествия

россия

забайкальский край

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 39893 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 40 лесных пожаров на площади 359,8 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 315,5 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, забайкальский край