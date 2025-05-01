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В России за сутки потушили 43 лесных пожара - РИА Новости, 01.05.2025
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15:15 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/rossija-2014572799.html
В России за сутки потушили 43 лесных пожара
В России за сутки потушили 43 лесных пожара - РИА Новости, 01.05.2025
В России за сутки потушили 43 лесных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.05.2025
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происшествия
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 39893 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 40 лесных пожаров на площади 359,8 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 315,5 тысячи гектаров.
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происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
В России за сутки потушили 43 лесных пожара

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 43 лесных пожара на 39,9 тыс га

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 лесных пожара на площади 39,9 тысячи гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 39893 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи четверга на территории РФ было 40 лесных пожаров на площади 359,8 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 315,5 тысячи гектаров.
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