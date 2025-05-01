https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html

В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 01.05.2025

В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T02:14:00+03:00

2025-05-01T02:14:00+03:00

2025-05-01T02:42:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.), сообщил РИА Новости в правоохранительных органах. "Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде", - сообщил собеседник агентства.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250429/lgbt-2014098938.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия