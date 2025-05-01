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В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 01.05.2025
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:14:00+03:00
2025-05-01T02:14:00+03:00
2025-05-01T02:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.), сообщил РИА Новости в правоохранительных органах. "Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде", - сообщил собеседник агентства.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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происшествия, россия
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
Силовики провели рейд в московском клубе по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде