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В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 01.05.2025
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02:14 01.05.2025 (обновлено: 02:42 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 01.05.2025
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:14:00+03:00
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происшествия
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.), сообщил РИА Новости в правоохранительных органах. "Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде", - сообщил собеседник агентства.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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Новости
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Силовики провели рейд в московском клубе по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

© РИА НовостиСиловики провели рейд в московском клубе, где могли собираться подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде
Силовики провели рейд в московском клубе, где могли собираться подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости
Силовики провели рейд в московском клубе, где могли собираться подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде (ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.), сообщил РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде", - сообщил собеседник агентства.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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