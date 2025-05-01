https://ria.ru/20250501/resursy-2014586159.html

Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации ресурсной сделки с Киевом

Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации ресурсной сделки с Киевом - РИА Новости, 01.05.2025

Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации ресурсной сделки с Киевом

США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:51:00+03:00

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2025-05-01T16:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается этой сделки, то мы будем реализовывать ее так быстро, как можем", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что сделка с Киевом должна вернуть долг перед США. "Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине", - заявил он. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html

сша

украина

киев

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сша, украина, киев, стивен миллер, верховная рада украины, в мире