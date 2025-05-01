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Почему Репин переписал картину "Иван Грозный и его сын Иван"? - РИА Новости, 01.05.2025
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09:00 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/repin-2014325636.html
Почему Репин переписал картину "Иван Грозный и его сын Иван"?
Почему Репин переписал картину "Иван Грозный и его сын Иван"? - РИА Новости, 01.05.2025
Почему Репин переписал картину "Иван Грозный и его сын Иван"?
Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" с момента своего создания в 1885 году стала культурным феноменом. Произведение искусства окружено... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:00:00+03:00
2025-05-01T09:00:00+03:00
илья репин
иван грозный
александр i
третьяковская галерея
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" с момента своего создания в 1885 году стала культурным феноменом. Произведение искусства окружено многочисленными скандалами, которые начались еще на этапе создания — великому художнику пришлось даже переступить через себя.Одержимость РепинаЗамысел этого полотна возник у художника под впечатлением от кровавых событий 1881 года, среди которых — убийство императора Александра II. Сам Репин писал: "Какая-то кровавая полоса прошла через этот год. &lt;...&gt; Я вспомнил о царе Иване".К тому же дополнительным импульсом к работе стала музыка Римского-Корсакова "Месть", которая пробудила в художнике желание передать на холсте всю глубину человеческой трагедии и ужаса перед необратимостью насилия.Процесс создания превратился для Репина в настоящую одержимость. Для образа Грозного позировал художник Григорий Мясоедов. Репин заставлял Григория принимать неестественные позы, красил ему лицо киноварью, имитируя пятна крови, и требовал изображать "сумасшедшие глаза". Живописец стремился достичь максимальной психологической достоверности.Когда картина впервые была представлена публике в 1885 году, она сразу же вызвала полярную реакцию. С одной стороны, такие видные деятели, как Иван Крамской и Лев Толстой, восхищались ее мощью и психологизмом, называя "вещью в уровень таланту". С другой стороны, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев считал ее "отвратительной", что привело к официальному запрету картины как "оскорбляющей правительственное чувство". Позже меценат Павел Третьяков купил полотно и хранил его в закрытом помещении под тканью.Жертва вандализмаОсобая судьба этого произведения проявилась в том, что оно дважды становилось жертвой вандализма. В 1913 году иконописец Абрам Балашов, крича "Довольно крови!", трижды ударил картину ножом, что потребовало сложной реставрации с участием самого Репина.В 2018 году москвич Игорь Подпорин нанес новые повреждения металлической стойкой. Специалисты Третьяковской галереи проделали кропотливую работу, чтобы восстановить шедевр.Мистика цифры триМистическим совпадением стало то, что оба вандала наносили ровно по три удара картине.Кроме того, писатель Всеволод Гаршин, чьи черты Репин использовал для образа умирающего царевича, покончил с собой через три года после первого показа полотна.Более того, сам Репин столкнулся с мистическими совпадениями. У него отнялась правая рука, и он учился писать картины левой рукой. Близкие художники опасались за его психическое состояние.Писатель Всеволод Гаршин, с которого Репин писал царевича Ивана, впоследствии сошел с ума и покончил с собой. Он получил смертельную черепно-мозговую травму, и место повреждения оказалось тем самым, которое было указано художником на полотне.Роковые последствияНародный художник СССР Евгений Кайман писал: "Не потому ли так трагично сложилась судьба писателя Гаршина, послужившего моделью для царевича? &lt;...&gt; Гаршин погиб, бросившись с лестницы. Глядя на окровавленное лицо царевича, невольно вспоминаешь окровавленного Гаршина!"Вдова писателя, увидев репинский рисунок "Гаршин в гробу", умоляла художника уничтожить работу. Ее страх понятен. Другая модель Репина, поэт Фофанов, после сеансов позирования попал в психиатрическую лечебницу, где и скончался.Кара настигла и Репина. После всех событий художник стал очень религиозен. По воспоминаниям академика Нестерова, художника часто видели в церкви, он молился Богу.Эти факты заставляют задуматься о цене художественного вымысла и таинственной связи между творцом, моделью и произведением. История шедевра выходит за рамки обычного понимания искусства.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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илья репин, иван грозный, александр i, третьяковская галерея
Илья Репин, Иван Грозный, Александр I, Третьяковская галерея

Почему Репин переписал картину "Иван Грозный и его сын Иван"?

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости
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Репродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" с момента своего создания в 1885 году стала культурным феноменом. Произведение искусства окружено многочисленными скандалами, которые начались еще на этапе создания — великому художнику пришлось даже переступить через себя.

Одержимость Репина

Замысел этого полотна возник у художника под впечатлением от кровавых событий 1881 года, среди которых — убийство императора Александра II. Сам Репин писал: "Какая-то кровавая полоса прошла через этот год. <...> Я вспомнил о царе Иване".
© Public domainРоссийский император Александр II
Российский император Александр II - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Public domain
Российский император Александр II
К тому же дополнительным импульсом к работе стала музыка Римского-Корсакова "Месть", которая пробудила в художнике желание передать на холсте всю глубину человеческой трагедии и ужаса перед необратимостью насилия.
Процесс создания превратился для Репина в настоящую одержимость. Для образа Грозного позировал художник Григорий Мясоедов. Репин заставлял Григория принимать неестественные позы, красил ему лицо киноварью, имитируя пятна крови, и требовал изображать "сумасшедшие глаза". Живописец стремился достичь максимальной психологической достоверности.
Когда картина впервые была представлена публике в 1885 году, она сразу же вызвала полярную реакцию. С одной стороны, такие видные деятели, как Иван Крамской и Лев Толстой, восхищались ее мощью и психологизмом, называя "вещью в уровень таланту". С другой стороны, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев считал ее "отвратительной", что привело к официальному запрету картины как "оскорбляющей правительственное чувство". Позже меценат Павел Третьяков купил полотно и хранил его в закрытом помещении под тканью.
© Depositphotos.com / VLADJ55Картина Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына" в Третьяковской галерее в Москве
Картина Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Depositphotos.com / VLADJ55
Картина Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына" в Третьяковской галерее в Москве

Жертва вандализма

Особая судьба этого произведения проявилась в том, что оно дважды становилось жертвой вандализма. В 1913 году иконописец Абрам Балашов, крича "Довольно крови!", трижды ударил картину ножом, что потребовало сложной реставрации с участием самого Репина.
В 2018 году москвич Игорь Подпорин нанес новые повреждения металлической стойкой. Специалисты Третьяковской галереи проделали кропотливую работу, чтобы восстановить шедевр.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

Мистика цифры три

Мистическим совпадением стало то, что оба вандала наносили ровно по три удара картине.
Кроме того, писатель Всеволод Гаршин, чьи черты Репин использовал для образа умирающего царевича, покончил с собой через три года после первого показа полотна.
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкКартина "Автопортрет". Художник Илья Ефимович Репин, 1887 год
Картина Автопортрет. Художник Илья Ефимович Репин, 1887 год - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Картина "Автопортрет". Художник Илья Ефимович Репин, 1887 год
Более того, сам Репин столкнулся с мистическими совпадениями. У него отнялась правая рука, и он учился писать картины левой рукой. Близкие художники опасались за его психическое состояние.
Писатель Всеволод Гаршин, с которого Репин писал царевича Ивана, впоследствии сошел с ума и покончил с собой. Он получил смертельную черепно-мозговую травму, и место повреждения оказалось тем самым, которое было указано художником на полотне.

Роковые последствия

Народный художник СССР Евгений Кайман писал: "Не потому ли так трагично сложилась судьба писателя Гаршина, послужившего моделью для царевича? <...> Гаршин погиб, бросившись с лестницы. Глядя на окровавленное лицо царевича, невольно вспоминаешь окровавленного Гаршина!"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезентация после реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее
Презентация после реставрации картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Государственной Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Презентация после реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее
Вдова писателя, увидев репинский рисунок "Гаршин в гробу", умоляла художника уничтожить работу. Ее страх понятен. Другая модель Репина, поэт Фофанов, после сеансов позирования попал в психиатрическую лечебницу, где и скончался.
Кара настигла и Репина. После всех событий художник стал очень религиозен. По воспоминаниям академика Нестерова, художника часто видели в церкви, он молился Богу.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкХудожник Илья Репин пишет портрет певца Федора Шаляпина в своей мастерской в "Пенатах" в феврале — марте 1914 года
Художник Илья Репин пишет портрет певца Федора Шаляпина в своей мастерской в Пенатах в феврале-марте 1914 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
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Художник Илья Репин пишет портрет певца Федора Шаляпина в своей мастерской в "Пенатах" в феврале — марте 1914 года
Эти факты заставляют задуматься о цене художественного вымысла и таинственной связи между творцом, моделью и произведением. История шедевра выходит за рамки обычного понимания искусства.
 
Илья РепинИван ГрозныйАлександр IТретьяковская галерея
 
 
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