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В Хельсинки прибудет немецкий разведывательный корабль
В Хельсинки прибудет немецкий разведывательный корабль - РИА Новости, 01.05.2025
В Хельсинки прибудет немецкий разведывательный корабль
Разведывательный корабль ВМС Германии FGS Oker прибудет в четверг в порт Хельсинки для технического обслуживания, судно будет находиться в Финляндии до 5 мая,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:48:00+03:00
2025-05-01T14:48:00+03:00
2025-05-01T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Разведывательный корабль ВМС Германии FGS Oker прибудет в четверг в порт Хельсинки для технического обслуживания, судно будет находиться в Финляндии до 5 мая, сообщают финские военно-морские силы. "Разведывательный корабль ВМС Германии типа "Осте" FGS Oker прибудет в Хельсинки для планового визита с 1 по 5 мая 2025 года. Корабль будет пришвартован в порту Хернесаари", - говорится в сообщении. Отмечается, что корабль прибудет в Хельсинки для технического обслуживания и пополнения запасов, до этого он находился вблизи территории Финляндии. Согласно финским ВМС, на борту судна находятся примерно 90 человек. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, хельсинки, германия, финляндия, нато
В мире, Хельсинки, Германия, Финляндия, НАТО
В Хельсинки прибудет немецкий разведывательный корабль
Разведывательный корабль ВМС Германии FGS Oker прибудет в Хельсинки