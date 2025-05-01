https://ria.ru/20250501/rai-2014590396.html

Экс-корреспондент Rai рассказал, как ему не разрешили ехать в Донбасс

Экс-корреспондент Rai рассказал, как ему не разрешили ехать в Донбасс - РИА Новости, 01.05.2025

Экс-корреспондент Rai рассказал, как ему не разрешили ехать в Донбасс

Экс-корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро рассказал, что во время его работы в России телерадиокомпания отказала... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:30:00+03:00

2025-05-01T17:30:00+03:00

2025-05-01T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро рассказал, что во время его работы в России телерадиокомпания отказала ему в поездке в Донбасс в качестве корреспондента, прикрепленного к воинским соединениям РФ. Иннаро работал корреспондентом Rai в России с 1994 по 2000 и с 2014 по 2022 годы. "Я получил от российского министерства обороны возможность поехать в... Донбасс вместе с российской армией в качестве прикрепленного (к воинским соединениям - ред.) журналиста: тогдашний генеральный директор RAI Карло Фуортес ответил мне, что RAI не отправляет прикомандированных журналистов с одной из сторон конфликта", - заявил Иннаро в интервью газете Fatto Quotidiano. При этом он указал, что после этого ряд журналистов данной телерадиокомпании отправились на Украину в качестве прикомандированных корреспондентов, а журналистка телеканала Стефани Баттистини незаконно пересекла госграницу России в Курской области. Кроме того, Иннаро добавил, что у него дважды была возможность взять интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Оба раза мне отказали", - заявил он, рассказывая о своей работе в телекомпании. Ранее ФСБ завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, подчеркивалось в сообщении дипведомства. Ранее МИД РФ также сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, донбасс, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)