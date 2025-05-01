Экс-корреспондент Rai рассказал, как ему не разрешили ехать в Донбасс
Экс-корреспондент Rai Иннаро заявил, что телеканал не отпустил его в Донбасс
Марк Иннаро. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро рассказал, что во время его работы в России телерадиокомпания отказала ему в поездке в Донбасс в качестве корреспондента, прикрепленного к воинским соединениям РФ.
Иннаро работал корреспондентом Rai в России с 1994 по 2000 и с 2014 по 2022 годы.
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"Я получил от российского министерства обороны возможность поехать в... Донбасс вместе с российской армией в качестве прикрепленного (к воинским соединениям - ред.) журналиста: тогдашний генеральный директор RAI Карло Фуортес ответил мне, что RAI не отправляет прикомандированных журналистов с одной из сторон конфликта", - заявил Иннаро в интервью газете Fatto Quotidiano.
При этом он указал, что после этого ряд журналистов данной телерадиокомпании отправились на Украину в качестве прикомандированных корреспондентов, а журналистка телеканала Стефани Баттистини незаконно пересекла госграницу России в Курской области.
Кроме того, Иннаро добавил, что у него дважды была возможность взять интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Оба раза мне отказали", - заявил он, рассказывая о своей работе в телекомпании.
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