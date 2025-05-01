Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
Депутат Рады Железняк: соглашение Украины с США по природным ресурсам бессрочное
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение Украины с Соединенными Штатами по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
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"Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", — отметил он.
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По словам депутата, таким образом республика лишилась права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов. Как пояснил Железняк, соглашение вступает в силу после ратификации Верховной радой и действует бессрочно, пока обе стороны не согласятся его прекратить.
Железняк также обратил внимание, что Киев обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую в республике, а Украина должна гарантировать, что третьи страны или компании не будут получать значительно более выгодные условия, чем фонд.
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"Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — уточнил он.
При этом, как подчеркнул депутат, документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
Минфин США ранее в четверг заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Кроме того, по словам Свириденко:
- фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
- инвестирование возможно лишь в Украину;
- США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
- инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам;
- соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
После этого американский лидер заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.