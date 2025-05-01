Рейтинг@Mail.ru
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 01.05.2025 (обновлено: 14:49 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами - РИА Новости, 01.05.2025
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
Соглашение Украины с Соединенными Штатами по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики, сообщил депутат Верховной рады РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:53:00+03:00
2025-05-01T14:49:00+03:00
украина
сша
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014425835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99051ba1059bc361a05136402b56e424.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение Украины с Соединенными Штатами по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. &quot;Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения&quot;, — отметил он. По словам депутата, таким образом республика лишилась права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов. Как пояснил Железняк, соглашение вступает в силу после ратификации Верховной радой и действует бессрочно, пока обе стороны не согласятся его прекратить. "Украина признает свои международные обязательства перед ЕС, и, если условия этого соглашения будут противоречить будущим обязательствам Украины перед ЕС, стороны должны провести консультации и изменить соглашение соответствующим образом", — добавил депутат.Железняк также обратил внимание, что Киев обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую в республике, а Украина должна гарантировать, что третьи страны или компании не будут получать значительно более выгодные условия, чем фонд. &quot;Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений&quot;, — уточнил он.При этом, как подчеркнул депутат, документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Минфин США ранее в четверг заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Кроме того, по словам Свириденко:Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.После этого американский лидер заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014563304.html
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014545275.html
https://ria.ru/20250501/fond-2014523961.html
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014522430.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014425835_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_666c330e875c6bf926423eac4372e155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, в мире, скотт бессент
Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире, Скотт Бессент
Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами

Депутат Рады Железняк: соглашение Украины с США по природным ресурсам бессрочное

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в Кировоградской области
Добыча ильменита в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в Кировоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение Украины с Соединенными Штатами по полезным ископаемым бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«

"Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", — отметил он.

Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Французский политик оценил сделку США и Украины
Вчера, 12:55
По словам депутата, таким образом республика лишилась права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов. Как пояснил Железняк, соглашение вступает в силу после ратификации Верховной радой и действует бессрочно, пока обе стороны не согласятся его прекратить.
"Украина признает свои международные обязательства перед ЕС, и, если условия этого соглашения будут противоречить будущим обязательствам Украины перед ЕС, стороны должны провести консультации и изменить соглашение соответствующим образом", — добавил депутат.
Железняк также обратил внимание, что Киев обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую в республике, а Украина должна гарантировать, что третьи страны или компании не будут получать значительно более выгодные условия, чем фонд.
«

"Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. Однако в случае экономического кризиса Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений", — уточнил он.

Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
Вчера, 09:14
При этом, как подчеркнул депутат, документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
Минфин США ранее в четверг заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Кроме того, по словам Свириденко:
  • фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
  • инвестирование возможно лишь в Украину;
  • США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
  • инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам;
  • соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
США через фонд помогут Украине привлекать инвестиции, заявила вице-премьер
Вчера, 01:41
Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
После этого американский лидер заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Вчера, 01:17
 
УкраинаСШАКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВ миреСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала