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В Раде оценили подписание соглашения о недрах - РИА Новости, 01.05.2025
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07:55 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/rada-2014539249.html
В Раде оценили подписание соглашения о недрах
В Раде оценили подписание соглашения о недрах - РИА Новости, 01.05.2025
В Раде оценили подписание соглашения о недрах
Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:55:00+03:00
2025-05-01T07:55:00+03:00
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владимир зеленский
денис шмыгаль
дональд трамп
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. "Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия - ред.) (как была вторая версия от 23 марта), но прям и победы здесь большой не вижу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. В частности Железняк напомнил об обещаниях Зеленского включить в следку гарантии безопасности от США для Украины. Подписанный сторонами документ не обговаривает гарантии безопасности, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014521672.html
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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд трамп, верховная рада украины
Украина, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде оценили подписание соглашения о недрах

Депутат Рады Железняк: соглашение о недрах хуже, чем предлагали Зеленскому

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Минфин США прокомментировал сделку по минералам
Вчера, 01:08
"Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия - ред.) (как была вторая версия от 23 марта), но прям и победы здесь большой не вижу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
В частности Железняк напомнил об обещаниях Зеленского включить в следку гарантии безопасности от США для Украины. Подписанный сторонами документ не обговаривает гарантии безопасности, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной
Вчера, 03:23
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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