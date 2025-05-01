https://ria.ru/20250501/putin-2014604914.html
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 01.05.2025
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отметил, что проект объединил тех, кто бережно... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:11:00+03:00
2025-05-01T19:11:00+03:00
2025-05-01T19:11:00+03:00
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общество
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владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отметил, что проект объединил тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля. "Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран – тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир", - говорится в приветствии. Путин отметил, что со сцены Государственного Кремлёвского дворца вновь на разных языках прозвучат искренние, идущие от сердца песни, посвящённые Великой Отечественной войне, фронтовому братству, дружбе и верности, беззаветной любви к Родине и отчему дому. Президент подчеркнул, что песни, написанные десятилетия назад, и сегодня вдохновляют и сплачивают. Они являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую нужно беречь и передать детям и внукам. Он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, станет большим, знаменательным событием и надолго запомнится участникам и гостям. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240502/festival-1943383364.html
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общество, россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" объединил тех, кто хранит память о предках