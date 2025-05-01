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Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 01.05.2025
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Культура
 
19:11 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/putin-2014604914.html
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 01.05.2025
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отметил, что проект объединил тех, кто бережно... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:11:00+03:00
2025-05-01T19:11:00+03:00
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общество
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владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отметил, что проект объединил тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля. "Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран – тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир", - говорится в приветствии. Путин отметил, что со сцены Государственного Кремлёвского дворца вновь на разных языках прозвучат искренние, идущие от сердца песни, посвящённые Великой Отечественной войне, фронтовому братству, дружбе и верности, беззаветной любви к Родине и отчему дому. Президент подчеркнул, что песни, написанные десятилетия назад, и сегодня вдохновляют и сплачивают. Они являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую нужно беречь и передать детям и внукам. Он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, станет большим, знаменательным событием и надолго запомнится участникам и гостям. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240502/festival-1943383364.html
https://ria.ru/20240501/putin-1943349564.html
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общество, россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
Путин отметил важность фестиваля "Дорога на Ялту"

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" объединил тех, кто хранит память о предках

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отметил, что проект объединил тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран – тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир", - говорится в приветствии.
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии
2 мая 2024, 00:51
Путин отметил, что со сцены Государственного Кремлёвского дворца вновь на разных языках прозвучат искренние, идущие от сердца песни, посвящённые Великой Отечественной войне, фронтовому братству, дружбе и верности, беззаветной любви к Родине и отчему дому.
Президент подчеркнул, что песни, написанные десятилетия назад, и сегодня вдохновляют и сплачивают. Они являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую нужно беречь и передать детям и внукам.
Он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, станет большим, знаменательным событием и надолго запомнится участникам и гостям. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"
1 мая 2024, 18:24
 
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