https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html

Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле

Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле - РИА Новости, 01.05.2025

Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин показал свою квартиру, которая расположена недалеко от рабочего кабинета в Кремле. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:46:00+03:00

2025-05-01T17:46:00+03:00

2025-05-01T22:01:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою квартиру, которая расположена недалеко от рабочего кабинета в Кремле.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая."Да, это и есть квартира. <…> Как видите, до нее недалеко", — сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Далее президент провел авторов фильма в одну из комнат своей квартиры, где можно заметить портрет императора Александра III и белый рояль. Также глава государства показал библиотеку и домашнюю церковь.

https://ria.ru/20250430/putin-2014498779.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин 2025-05-01T17:46 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин, александр i