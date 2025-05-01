https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html
Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле
Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле - РИА Новости, 01.05.2025
Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле
Президент России Владимир Путин показал свою квартиру, которая расположена недалеко от рабочего кабинета в Кремле. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:46:00+03:00
2025-05-01T17:46:00+03:00
2025-05-01T22:01:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою квартиру, которая расположена недалеко от рабочего кабинета в Кремле.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая."Да, это и есть квартира. <…> Как видите, до нее недалеко", — сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Далее президент провел авторов фильма в одну из комнат своей квартиры, где можно заметить портрет императора Александра III и белый рояль. Также глава государства показал библиотеку и домашнюю церковь.
https://ria.ru/20250430/putin-2014498779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин
Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин
2025-05-01T17:46
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, александр i
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Александр I
Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле
Путин показал квартиру, расположенную недалеко от рабочего кабинета в Кремле