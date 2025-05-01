https://ria.ru/20250501/putin-2014573112.html

Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы

Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы - РИА Новости, 01.05.2025

Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы

Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:21:00+03:00

2025-05-01T15:21:00+03:00

2025-05-01T15:21:00+03:00

россия

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

павел зарубин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма. Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. "Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.

https://ria.ru/20250430/putin-2014499806.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), павел зарубин