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Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы - РИА Новости, 01.05.2025
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15:21 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/putin-2014573112.html
Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы
Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы - РИА Новости, 01.05.2025
Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы
Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:21:00+03:00
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россия
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
павел зарубин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма. Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. "Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.
https://ria.ru/20250430/putin-2014499806.html
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россия, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Павел Зарубин
Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы

Путин в новом фильме ответит на самые острые вопросы о событиях в России и мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма.
Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
«
"Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.
Отрывок Документального фильма Россия.Кремль.Путин.25 лет - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле
30 апреля, 21:15
 
РоссияВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Павел Зарубин
 
 
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