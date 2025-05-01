https://ria.ru/20250501/putin-2014564139.html

Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом

Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом - РИА Новости, 01.05.2025

Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом

Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:10:00+03:00

2025-05-01T13:10:00+03:00

2025-05-01T13:26:00+03:00

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мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в документе.Президент России высоко оценил содействие Эмиратов организации обменов удерживаемыми лицами между РФ и Украиной."Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.Также отмечается, что благодаря усилиям эмиратской стороны 19 апреля, в канун Пасхи, в Россию смогли вернуться 246 российских военнослужащих.В свою очередь президент ОАЭ поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html

https://ria.ru/20250424/torgovlja-2013180662.html

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Варвара Скокшина

оаэ, россия, украина, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян