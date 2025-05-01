https://ria.ru/20250501/putin-2014550898.html
Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком
Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком - РИА Новости, 01.05.2025
Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком
Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив стратегически важного предприятия "Росатома" - Высокотехнологического научно-исследовательского... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:05:00+03:00
2025-05-01T10:05:00+03:00
2025-05-01T10:05:00+03:00
ядерные технологии
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив стратегически важного предприятия "Росатома" - Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", - говорится в документе. Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ, Москва) - один из ведущих научно-исследовательских институтов и головная организация "Росатома" по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком
Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком "За успехи в труде"