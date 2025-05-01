https://ria.ru/20250501/putin-2014550898.html

Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком

Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком - РИА Новости, 01.05.2025

Путин наградил предприятие "Росатома" ВНИИНМ почетным знаком

Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив стратегически важного предприятия "Росатома" - Высокотехнологического научно-исследовательского... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:05:00+03:00

2025-05-01T10:05:00+03:00

2025-05-01T10:05:00+03:00

ядерные технологии

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив стратегически важного предприятия "Росатома" - Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", - говорится в документе. Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ, Москва) - один из ведущих научно-исследовательских институтов и головная организация "Росатома" по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов.

https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"