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Эксперт из Греции назвал трагедию в Одессе организованной провокацией - РИА Новости, 01.05.2025
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18:38 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/provokatsiya-2014601079.html
Эксперт из Греции назвал трагедию в Одессе организованной провокацией
Эксперт из Греции назвал трагедию в Одессе организованной провокацией - РИА Новости, 01.05.2025
Эксперт из Греции назвал трагедию в Одессе организованной провокацией
Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, была организованной заранее фашистской провокацией, к подобным акциям, направленным на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:38:00+03:00
2025-05-01T18:38:00+03:00
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алексис ципрас
годовщина трагедии в одессе
столкновения в одессе
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, была организованной заранее фашистской провокацией, к подобным акциям, направленным на подготовку войны с Россией, были причастны не только украинские силы, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. "Это явное проявление фашизма. Это явная провокация к событиям, которые последовали. Это явная акция фашистских элементов, которые не пожалели жизни людей. Причем это сделали привозные фашистские элементы. Никто не сомневается, что это входило в планы провокаций, которые готовились заранее, и не только местными силами, украинскими. История уже доказала, что эти события вместе с "майданом" готовились другими службами, которые и платили за это. И это все создает образ... фашистской истории, которая и привела к войне, привела к событиям уже февраля 2022 года. Они шли по нарастающей, чтобы провоцировать Россию на эту войну", - сказал Веланис, комментируя события 2014 года. Отвечая на вопрос, почему Европа не осудила одесские события, Веланис сказал, что надо отделять отношение народов Европы к событиям на Украине от отношения европейской верхушки. "Мы не имеем права говорить "Европа". Это верхушка Европы. Доказала верхушка, что она обо всем знала. Доказала верхушка, что она участвовала в планировании многих таких антироссийских акций и антинародных, фашистских акций. И нет большего доказательства, чем их признание, что даже Минские соглашения они использовали, просто чтобы выиграть время, чтобы подготовиться лучше к конфликту с Россией. Они все признали, они признали, что готовились к войне с Россией. Вот эта акция в Одессе - как раз акция подготовки войны с Россией", - считает Веланис. По его мнению, украинский народ тоже стал жертвой профашистских элементов и русофобии. "Жертвами русофобии стали многие народы Европы. Но вот в Греции последний опрос показал, что 64% поддерживают Россию. Это не случайно. Так и с другими народами. Поэтому, когда мы говорим "Европа, народы Европы" - они не против России. Народы Европы не боятся России. Россию боятся верхушки, они используют российские события для внутренней политики. Они не могут решать свои проблемы и обязательно даже иметь образ врага", - сказал эксперт. Он привел пример из своей жизни. "Когда я учился в прекрасном политехническом институте во Львове в советской Украине, слово "бандеровец" было ругательным словом. И я удивляюсь, как люди сегодня разрушают памятники на Холме Славы во Львове героям Советской и Красной армии, разведчику Николаю Кузнецову, который погиб за свободу Украины от фашизма, и ставят сейчас памятники Бандере и называют улицы именем Бандеры. Это искажение истории, это искажение правды, но в жизни не может быть, чтобы победила неправда", - уверен Веланис. Комментируя реакцию официальной Греции на события 2 мая в Одессе и убийство десятков людей, эксперт высказал мнение, что она была продиктована стремлением угодить руководству Евросоюза. Бывший вице-премьер – министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос, который в 2014 году как председательствующий в Европейском союзе первым посетил Киев для легализации нового режима после госпереворота, после событий 2 мая высказал лишь "глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия в восточных областях Украины и трагической гибелью десятков человек в Одессе и других городах", не осудив кровопролитие. "Они все выражают русофобию. Но, мне кажется, они делают это лицемерно для того, чтобы получить очки от заокеанских и от натовских кругов, выглядеть хорошо в глазах их руководителей", - сказал Веланис. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
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в мире, россия, одесса, греция, димитрис веланис, алексис ципрас, годовщина трагедии в одессе, столкновения в одессе, украина, происшествия
В мире, Россия, Одесса, Греция, Димитрис Веланис, Алексис Ципрас, Годовщина трагедии в Одессе, Столкновения в Одессе, Украина, Происшествия
Эксперт из Греции назвал трагедию в Одессе организованной провокацией

Веланис: трагедия в Одессе была организованной заранее фашистской провокацией

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, была организованной заранее фашистской провокацией, к подобным акциям, направленным на подготовку войны с Россией, были причастны не только украинские силы, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах.
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"Это явное проявление фашизма. Это явная провокация к событиям, которые последовали. Это явная акция фашистских элементов, которые не пожалели жизни людей. Причем это сделали привозные фашистские элементы. Никто не сомневается, что это входило в планы провокаций, которые готовились заранее, и не только местными силами, украинскими. История уже доказала, что эти события вместе с "майданом" готовились другими службами, которые и платили за это. И это все создает образ... фашистской истории, которая и привела к войне, привела к событиям уже февраля 2022 года. Они шли по нарастающей, чтобы провоцировать Россию на эту войну", - сказал Веланис, комментируя события 2014 года.
Отвечая на вопрос, почему Европа не осудила одесские события, Веланис сказал, что надо отделять отношение народов Европы к событиям на Украине от отношения европейской верхушки.
"Мы не имеем права говорить "Европа". Это верхушка Европы. Доказала верхушка, что она обо всем знала. Доказала верхушка, что она участвовала в планировании многих таких антироссийских акций и антинародных, фашистских акций. И нет большего доказательства, чем их признание, что даже Минские соглашения они использовали, просто чтобы выиграть время, чтобы подготовиться лучше к конфликту с Россией. Они все признали, они признали, что готовились к войне с Россией. Вот эта акция в Одессе - как раз акция подготовки войны с Россией", - считает Веланис.
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По его мнению, украинский народ тоже стал жертвой профашистских элементов и русофобии.
"Жертвами русофобии стали многие народы Европы. Но вот в Греции последний опрос показал, что 64% поддерживают Россию. Это не случайно. Так и с другими народами. Поэтому, когда мы говорим "Европа, народы Европы" - они не против России. Народы Европы не боятся России. Россию боятся верхушки, они используют российские события для внутренней политики. Они не могут решать свои проблемы и обязательно даже иметь образ врага", - сказал эксперт.
Он привел пример из своей жизни.
"Когда я учился в прекрасном политехническом институте во Львове в советской Украине, слово "бандеровец" было ругательным словом. И я удивляюсь, как люди сегодня разрушают памятники на Холме Славы во Львове героям Советской и Красной армии, разведчику Николаю Кузнецову, который погиб за свободу Украины от фашизма, и ставят сейчас памятники Бандере и называют улицы именем Бандеры. Это искажение истории, это искажение правды, но в жизни не может быть, чтобы победила неправда", - уверен Веланис.
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Комментируя реакцию официальной Греции на события 2 мая в Одессе и убийство десятков людей, эксперт высказал мнение, что она была продиктована стремлением угодить руководству Евросоюза.
Бывший вице-премьер – министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос, который в 2014 году как председательствующий в Европейском союзе первым посетил Киев для легализации нового режима после госпереворота, после событий 2 мая высказал лишь "глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия в восточных областях Украины и трагической гибелью десятков человек в Одессе и других городах", не осудив кровопролитие.
"Они все выражают русофобию. Но, мне кажется, они делают это лицемерно для того, чтобы получить очки от заокеанских и от натовских кругов, выглядеть хорошо в глазах их руководителей", - сказал Веланис.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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В миреРоссияОдессаГрецияДимитрис ВеланисАлексис ЦипрасГодовщина трагедии в ОдессеСтолкновения в ОдессеУкраинаПроисшествия
 
 
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