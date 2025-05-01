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В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 01.05.2025
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10:31 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/primore-2014553470.html
В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ
В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 01.05.2025
В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ
Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:31:00+03:00
2025-05-01T10:31:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД России по региону. В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Заводской Приморского края неизвестный нанес краской надписи на стеле, возведенной в память жителей Артема, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует ведомство. "Установлено, что надписи нанесла неизвестная женщина. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданки, причастной к инциденту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
приморский край
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происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

В Приморье ищут женщину, которая нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД России по региону.
В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Заводской Приморского края неизвестный нанес краской надписи на стеле, возведенной в память жителей Артема, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует ведомство.
"Установлено, что надписи нанесла неизвестная женщина. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданки, причастной к инциденту", - говорится в сообщении.
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