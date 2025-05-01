https://ria.ru/20250501/primore-2014553470.html

В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 01.05.2025

В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ

Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:31:00+03:00

2025-05-01T10:31:00+03:00

2025-05-01T10:31:00+03:00

происшествия

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Неизвестная женщина в Приморье нанесла различные надписи на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ее ищут, сообщило журналистам УМВД России по региону. В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Заводской Приморского края неизвестный нанес краской надписи на стеле, возведенной в память жителей Артема, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует ведомство. "Установлено, что надписи нанесла неизвестная женщина. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданки, причастной к инциденту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)