https://ria.ru/20250501/prilepin-2014537177.html
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов - РИА Новости, 01.05.2025
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов
Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:06:00+03:00
2025-05-01T07:06:00+03:00
2025-05-01T07:06:00+03:00
донецкая народная республика
захар прилепин
александр захарченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025 годов. "Я хочу написать еще одну книгу… Есть ряд историй, связанных с моими друзьями, командирами, (первым главой ДНР - ред.) Александром Захарченко и другими моими товарищами", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Писатель уточнил, что в книгу войдут истории обо всем периоде с 2014 по 2025 год. По его словам, он чувствует долг перед своими товарищами и должен "замолвить слово" о них. "Я не ставлю перед собой задачу написать эпос, я ставлю задачу описать какие-то ключевые, типологические ситуации. По большому счету, задача в том, чтобы описать характер нынешнего человека, который взял и вышел из этого либерально-буржуазного морока, где свобода передвижения, жвачка и джинсы для него самое основное, и пошел и вернулся в мир русских героев, русского мифа, и стал там жить", - уточнил Прилепин. Он сообщил, что уже написал план будущей книги, пока у него в работе другие истории. "Будет время - сяду и напишу за месяц-два эту книгу", - добавил Прилепин.
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
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донецкая народная республика, захар прилепин, александр захарченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Донецкая Народная Республика, Захар Прилепин, Александр Захарченко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов
Прилепин планирует написать книгу с серией историй о событиях 2014-2025 годов