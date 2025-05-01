https://ria.ru/20250501/prilepin-2014537177.html

Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов

Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов - РИА Новости, 01.05.2025

Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов

Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:06:00+03:00

2025-05-01T07:06:00+03:00

2025-05-01T07:06:00+03:00

донецкая народная республика

захар прилепин

александр захарченко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025 годов. "Я хочу написать еще одну книгу… Есть ряд историй, связанных с моими друзьями, командирами, (первым главой ДНР - ред.) Александром Захарченко и другими моими товарищами", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Писатель уточнил, что в книгу войдут истории обо всем периоде с 2014 по 2025 год. По его словам, он чувствует долг перед своими товарищами и должен "замолвить слово" о них. "Я не ставлю перед собой задачу написать эпос, я ставлю задачу описать какие-то ключевые, типологические ситуации. По большому счету, задача в том, чтобы описать характер нынешнего человека, который взял и вышел из этого либерально-буржуазного морока, где свобода передвижения, жвачка и джинсы для него самое основное, и пошел и вернулся в мир русских героев, русского мифа, и стал там жить", - уточнил Прилепин. Он сообщил, что уже написал план будущей книги, пока у него в работе другие истории. "Будет время - сяду и напишу за месяц-два эту книгу", - добавил Прилепин.

https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html

https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518729.html

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донецкая народная республика, захар прилепин, александр захарченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)