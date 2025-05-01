Рейтинг@Mail.ru
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014537177.html
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов - РИА Новости, 01.05.2025
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов
Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:06:00+03:00
2025-05-01T07:06:00+03:00
донецкая народная республика
захар прилепин
александр захарченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_0:105:2821:1692_1920x0_80_0_0_b373acb1129f85bc00b39e2640014af4.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025 годов. "Я хочу написать еще одну книгу… Есть ряд историй, связанных с моими друзьями, командирами, (первым главой ДНР - ред.) Александром Захарченко и другими моими товарищами", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Писатель уточнил, что в книгу войдут истории обо всем периоде с 2014 по 2025 год. По его словам, он чувствует долг перед своими товарищами и должен "замолвить слово" о них. "Я не ставлю перед собой задачу написать эпос, я ставлю задачу описать какие-то ключевые, типологические ситуации. По большому счету, задача в том, чтобы описать характер нынешнего человека, который взял и вышел из этого либерально-буржуазного морока, где свобода передвижения, жвачка и джинсы для него самое основное, и пошел и вернулся в мир русских героев, русского мифа, и стал там жить", - уточнил Прилепин. Он сообщил, что уже написал план будущей книги, пока у него в работе другие истории. "Будет время - сяду и напишу за месяц-два эту книгу", - добавил Прилепин.
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518729.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_291:0:2821:1898_1920x0_80_0_0_2995b414aab66767ebc8245d35abb41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, захар прилепин, александр захарченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Донецкая Народная Республика, Захар Прилепин, Александр Захарченко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин планирует написать книгу о событиях 2014-2025 годов

Прилепин планирует написать книгу с серией историй о событиях 2014-2025 годов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин сообщил, что планирует написать еще одну книгу, в которую войдет ряд историй о событиях в период 2014-2025 годов.
"Я хочу написать еще одну книгу… Есть ряд историй, связанных с моими друзьями, командирами, (первым главой ДНР - ред.) Александром Захарченко и другими моими товарищами", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО
Вчера, 07:05
Писатель уточнил, что в книгу войдут истории обо всем периоде с 2014 по 2025 год. По его словам, он чувствует долг перед своими товарищами и должен "замолвить слово" о них.
"Я не ставлю перед собой задачу написать эпос, я ставлю задачу описать какие-то ключевые, типологические ситуации. По большому счету, задача в том, чтобы описать характер нынешнего человека, который взял и вышел из этого либерально-буржуазного морока, где свобода передвижения, жвачка и джинсы для него самое основное, и пошел и вернулся в мир русских героев, русского мифа, и стал там жить", - уточнил Прилепин.
Он сообщил, что уже написал план будущей книги, пока у него в работе другие истории. "Будет время - сяду и напишу за месяц-два эту книгу", - добавил Прилепин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Вчера, 00:10
 
Донецкая Народная РеспубликаЗахар ПрилепинАлександр ЗахарченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала