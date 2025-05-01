https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html

Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО

Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО - РИА Новости, 01.05.2025

Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО

Россияне в целом не знают ни одного современного героя СВО, люди не будут помнить события, если они не включены в состав "масштабной пропаганды", считает... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:05:00+03:00

2025-05-01T07:05:00+03:00

2025-05-01T07:05:00+03:00

захар прилепин

зоя космодемьянская

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне в целом не знают ни одного современного героя СВО, люди не будут помнить события, если они не включены в состав "масштабной пропаганды", считает писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. "У нас в целом страна не знает ни одного современного героя СВО. Чапаев, Матросов, Зоя Космодемьянская, Гастелло одномоментно становились персонажами в хорошем смысле, в высоком смысле пропаганды для всей державы, для 200 миллионов человек", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Писатель отметил, что если государство не будет заниматься этой "пропагандой", то и тему специальной военной операцией народ может забыть. "Люди не способны помнить события, если они не включены в состав в самом широком смысле масштабной и тотальной пропаганды", - добавил он.

https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

захар прилепин, зоя космодемьянская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)