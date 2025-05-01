https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО
Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО - РИА Новости, 01.05.2025
Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО
Россияне в целом не знают ни одного современного героя СВО, люди не будут помнить события, если они не включены в состав "масштабной пропаганды", считает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:05:00+03:00
2025-05-01T07:05:00+03:00
2025-05-01T07:05:00+03:00
захар прилепин
зоя космодемьянская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне в целом не знают ни одного современного героя СВО, люди не будут помнить события, если они не включены в состав "масштабной пропаганды", считает писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. "У нас в целом страна не знает ни одного современного героя СВО. Чапаев, Матросов, Зоя Космодемьянская, Гастелло одномоментно становились персонажами в хорошем смысле, в высоком смысле пропаганды для всей державы, для 200 миллионов человек", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Писатель отметил, что если государство не будет заниматься этой "пропагандой", то и тему специальной военной операцией народ может забыть. "Люди не способны помнить события, если они не включены в состав в самом широком смысле масштабной и тотальной пропаганды", - добавил он.
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518729.html
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захар прилепин, зоя космодемьянская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Зоя Космодемьянская, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин считает, что россияне не знают современных героев СВО
Прилепин: россияне не знают ни одного современного героя СВО