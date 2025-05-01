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Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:10:00+03:00
2025-05-01T00:10:00+03:00
2025-05-01T00:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и Николаева - это уже не Украина. "Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. Даже если у нее будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Однако, по словам писателя, сейчас это "фантастический сценарий", но еще в 2022 году он таковым не был. Прилепин отметил, что без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию. "Европейские партнеры, которые мечтали поломать Россию, не разочаровались в своих желаниях. И они сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз. Франция, Германия и другие игроки будут в это играть. Да и Америка присоединится", - добавил он.
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россия, украина, одесса, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато
Россия, Украина, Одесса, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), НАТО
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Прилепин: России для победы нужно отнять у Украины Чёрное море