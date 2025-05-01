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Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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00:10 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518729.html
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине
Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:10:00+03:00
2025-05-01T00:10:00+03:00
россия
украина
одесса
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и Николаева - это уже не Украина. "Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. Даже если у нее будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты". Однако, по словам писателя, сейчас это "фантастический сценарий", но еще в 2022 году он таковым не был. Прилепин отметил, что без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию. "Европейские партнеры, которые мечтали поломать Россию, не разочаровались в своих желаниях. И они сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз. Франция, Германия и другие игроки будут в это играть. Да и Америка присоединится", - добавил он.
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014518575.html
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россия, украина, одесса, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато
Россия, Украина, Одесса, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), НАТО
Прилепин назвал условие победы России в конфликте на Украине

Прилепин: России для победы нужно отнять у Украины Чёрное море

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин считает, что России необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, Украина без Одессы и Николаева - это уже не Украина.
"Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. Даже если у нее будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина", - сказал Прилепин в интервью сайту "Аргументы и факты".
Однако, по словам писателя, сейчас это "фантастический сценарий", но еще в 2022 году он таковым не был. Прилепин отметил, что без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию.
"Европейские партнеры, которые мечтали поломать Россию, не разочаровались в своих желаниях. И они сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз. Франция, Германия и другие игроки будут в это играть. Да и Америка присоединится", - добавил он.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россия и США договариваются по разделу мира, считает Прилепин
00:06
 
РоссияУкраинаОдессаЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НАТО
 
 
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