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Россия и США договариваются по разделу мира, считает Прилепин
Россия и США договариваются по разделу мира, считает Прилепин - РИА Новости, 01.05.2025
Россия и США договариваются по разделу мира, считает Прилепин
Россия и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров договариваются о разделе мира, о Северном морском пути, о санкционном режиме, а не об урегулировании на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:06:00+03:00
2025-05-01T00:06:00+03:00
2025-05-01T00:06:00+03:00
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захар прилепин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров договариваются о разделе мира, о Северном морском пути, о санкционном режиме, а не об урегулировании на Украине, заявил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. Писатель в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что сейчас нет поводов считать, что Америка при любой власти - это не враждебная для России сила. "У нас просто есть еще ощущение, что раз мы по Украине о чем-то договариваемся, то это нас сближает. Но на самом деле мы не договариваемся по Украине, мы договариваемся о разделе мира. Мы договариваемся о Северном морском пути, о санкционном режиме, о Панамском канале, хоть мы лично и не участвуем в этих переговорах", - сказал он. По словам Прилепина, для Америки будет лучше, если у России будет меньше территория, меньше торговых путей и возможностей. Он особо подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не собирается "уничтожать Европу", поскольку Соединенные Штаты и Европа - это одна команда. "Это враждебная нам команда, которая желает нашего поражения. Все противоречия между Лондоном и Вашингтоном можно вписать отдельной главой в сказки братьев Гримм", - добавил Прилепин.
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россия, украина, америка, захар прилепин, дональд трамп, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Украина, Америка, Захар Прилепин, Дональд Трамп, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Россия и США договариваются по разделу мира, считает Прилепин
Прилепин: Россия и США договариваются по разделу мира