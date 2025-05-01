https://ria.ru/20250501/prazdniki-2014519325.html
В России начались длинные майские праздники
В России начались длинные майские праздники - РИА Новости, 01.05.2025
В России начались длинные майские праздники
Длинные майские праздники начинаются в России 1 мая и продлятся четыре дня по воскресенье 4 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:20:00+03:00
2025-05-01T00:20:00+03:00
2025-05-01T00:21:00+03:00
общество
россия
марина лопатина
праздник весны и труда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014059805_0:211:3264:2047_1920x0_80_0_0_f7ad7a9d3f8b5c867180ad89840bde0a.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 1 мая и продлятся четыре дня по воскресенье 4 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Россиян ждут праздничные выходные с 1 по 4 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ", - сказала Лопатина. Она объяснила, что пятница 2 мая станет выходным днём за счёт переноса с субботы 4 января. Таким образом, первый блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. "Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", - объяснила эксперт.
https://ria.ru/20250430/may-1855644309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014059805_482:0:3211:2047_1920x0_80_0_0_96bd9494e081cb428f5bd97f4275b8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, марина лопатина, праздник весны и труда
Общество, Россия, Марина Лопатина, Праздник Весны и Труда
В России начались длинные майские праздники
Длинные майские праздники начинаются с 1 по 4 мая