https://ria.ru/20250501/prazdniki-2014519325.html

В России начались длинные майские праздники

В России начались длинные майские праздники - РИА Новости, 01.05.2025

В России начались длинные майские праздники

Длинные майские праздники начинаются в России 1 мая и продлятся четыре дня по воскресенье 4 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T00:20:00+03:00

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общество

россия

марина лопатина

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 1 мая и продлятся четыре дня по воскресенье 4 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Россиян ждут праздничные выходные с 1 по 4 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ", - сказала Лопатина. Она объяснила, что пятница 2 мая станет выходным днём за счёт переноса с субботы 4 января. Таким образом, первый блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. "Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", - объяснила эксперт.

https://ria.ru/20250430/may-1855644309.html

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общество, россия, марина лопатина, праздник весны и труда