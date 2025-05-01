Посольство России в Японии расширит круг мероприятий к 80-летию Победы
Ноздрев: посольство РФ в Японии расширит круг мероприятий к 80-летию Победы
Акция "Бессмертный полк" на территории посольства России в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Японии расширит круг мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с учетом значимости даты, рассказал РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"Знаковое событие – общественно-патриотическая акция "Бессмертный полк" с участием соотечественников, сотрудников российских загранучрежений и членов семей, дипломатов дружественных стран СНГ, учеников школы при посольстве, шествие которого традиционно пройдёт в посольстве в праздничные дни. Будет организован концерт, на котором прозвучат песни военных лет. По окончании все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни. В дополнение к этому в диппредставительстве запланировано открытие тематической выставки "Аллея славы", на которой будут представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, а также короткие истории об их жизни и подвигах", - рассказал посол России в Японии РИА Новости о программе мероприятий.
Каждый год посольство России в Японии совместно с послами дружественных стран проводит возложение цветов к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, погибшего в Японии в 1944 году.
"В этом году пройдут и наши традиционные мероприятия, прежде всего, совместное с послами стран СНГ возложение венков к могиле выдающегося разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Проведём ежегодный торжественный приём в дипмиссии. В этом году примем участие в международной акции "Сад памяти", в рамках которой высадим кусты сирени – символа Великой Победы", - отметил Ноздрев.
Акция "Сад памяти" впервые будет проводиться в посольстве России в Японии. Помимо нее еще одно мероприятие состоится в первый раз.
"С учётом расположения посольского комплекса в оживленном центре столицы прорабатываем возможность организации тематической проекции на фасаде одного из зданий дипмиссии", - сказал глава дипмиссии.
Помимо этих мероприятий в дипмиссии проходит акция "Георгиевская ленточка" - все желающие могут получить ее в консульском отделе посольства. В последнюю пятницу апреля с участием преподавателей и учеников школы при посольстве, а также представителей диаспоры в рамках международного исторического проекта, посвящённого событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прошёл "Диктант Победы". Также в школе будет проведен целый ряд мероприятий, посвященных Победе: цикл уроков "Разговоры о важном", военно-патриотический праздник "Учимся у героев Отчизну беречь", литературный проект "Строки, опаленные войной: читаем вместе". В честь 80-летия Победы проходит турнир по мини-футболу среди сотрудников российских загранучреждений в Японии на кубок им. Героя СССР Рихарда Зорге. В посольстве в праздничные дни состоится кинопоказ художественных фильмов о Великой Отечественной войне.
"В воскресенье 11 мая в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио состоится лития в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", - сказал Николай Ноздрев.