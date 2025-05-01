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Торговая палата США попросила Трампа отменить пошлины на импорт
Торговая палата США попросила Трампа отменить пошлины на импорт - РИА Новости, 01.05.2025
Торговая палата США попросила Трампа отменить пошлины на импорт
Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:32:00+03:00
2025-05-01T17:32:00+03:00
2025-05-01T17:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк. В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке. Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США". "Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг. Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии". Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.
https://ria.ru/20250405/ssha-2009465836.html
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сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Торговая палата США попросила Трампа отменить пошлины на импорт
Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины для предотвращения рецессии