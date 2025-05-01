https://ria.ru/20250501/poshliny-2014565507.html

Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая

Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая - РИА Новости, 01.05.2025

Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая

Высокие пошлины на импорт товаров из Китая, введенные США, могут мешать им развивать отрасль технологий по выработке чистой энергии из-за большой зависимости от РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:35:00+03:00

2025-05-01T13:35:00+03:00

2025-05-01T13:35:00+03:00

китай

сша

джанет йеллен

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Высокие пошлины на импорт товаров из Китая, введенные США, могут мешать им развивать отрасль технологий по выработке чистой энергии из-за большой зависимости от КНР в плане полезных ископаемых, заявила экс-глава министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью изданию Financial Times."Мы очень зависимы от Китая в плане большинства критически важных полезных ископаемых, которые используются в производстве технологий по выработке чистой энергии... Налагая на них огромные пошлины, мы, как мне кажется, потенциально ограничиваем отрасли, которым следует дать шанс", - заявила Йеллен.Экс-министр добавила, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран ставят страну под угрозу рецессии и возымеют "крайне негативные последствия" для американских потребителей и конкурентноспособности компаний, полагающихся на импортные товары. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250430/poshliny-2014330220.html

https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html

китай

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