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Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая - РИА Новости, 01.05.2025
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13:35 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/poshliny-2014565507.html
Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая
Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая - РИА Новости, 01.05.2025
Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая
Высокие пошлины на импорт товаров из Китая, введенные США, могут мешать им развивать отрасль технологий по выработке чистой энергии из-за большой зависимости от РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:35:00+03:00
2025-05-01T13:35:00+03:00
китай
сша
джанет йеллен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
министерство финансов сша
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Высокие пошлины на импорт товаров из Китая, введенные США, могут мешать им развивать отрасль технологий по выработке чистой энергии из-за большой зависимости от КНР в плане полезных ископаемых, заявила экс-глава министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью изданию Financial Times.&quot;Мы очень зависимы от Китая в плане большинства критически важных полезных ископаемых, которые используются в производстве технологий по выработке чистой энергии... Налагая на них огромные пошлины, мы, как мне кажется, потенциально ограничиваем отрасли, которым следует дать шанс&quot;, - заявила Йеллен.Экс-министр добавила, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран ставят страну под угрозу рецессии и возымеют "крайне негативные последствия" для американских потребителей и конкурентноспособности компаний, полагающихся на импортные товары. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250430/poshliny-2014330220.html
https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
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китай, сша, джанет йеллен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, министерство финансов сша
Китай, США, Джанет Йеллен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Министерство финансов США
Экс-глава Минфина США раскритиковала пошлины на импорт из Китая

Экс-глава Минфина США Йеллен: пошлины на импорт из Китая мешают развитию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Высокие пошлины на импорт товаров из Китая, введенные США, могут мешать им развивать отрасль технологий по выработке чистой энергии из-за большой зависимости от КНР в плане полезных ископаемых, заявила экс-глава министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью изданию Financial Times.
«

"Мы очень зависимы от Китая в плане большинства критически важных полезных ископаемых, которые используются в производстве технологий по выработке чистой энергии... Налагая на них огромные пошлины, мы, как мне кажется, потенциально ограничиваем отрасли, которым следует дать шанс", - заявила Йеллен.

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Reuters: КНР подготовила список товаров из США, освобожденных от пошлин
30 апреля, 13:09
Экс-министр добавила, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран ставят страну под угрозу рецессии и возымеют "крайне негативные последствия" для американских потребителей и конкурентноспособности компаний, полагающихся на импортные товары.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАДжанет ЙелленДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреМинистерство финансов США
 
 
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