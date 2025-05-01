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Полянский заявил, что Трамп понимает законные требования России по Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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06:50 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/polyanskiy-2014536286.html
Полянский заявил, что Трамп понимает законные требования России по Украине
Полянский заявил, что Трамп понимает законные требования России по Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Полянский заявил, что Трамп понимает законные требования России по Украине
Президент США Дональд Трамп понимает, что у России есть определенные законные требования в рамках возможной мирной сделки по Украине, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:50:00+03:00
2025-05-01T06:50:00+03:00
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ООН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что у России есть определенные законные требования в рамках возможной мирной сделки по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, он (Трамп - ред.) прекрасно понимает, что у России есть вполне законные требования, законные ожидания от этого мирного урегулирования", - сказал Полянский. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Москва видит, что власти в Вашингтоне рассчитывают на "быстрый успех" в мирном процессе на Украине, но нужно урегулирование всех деталей, отметил он. При этом Песков подчеркнул, что РФ благодарна США за усилия по урегулированию на Украине.
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россия, украина, сша, дмитрий полянский, дональд трамп, дмитрий песков, оон
Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ООН
Полянский заявил, что Трамп понимает законные требования России по Украине

Полянский: Трамп понимает, что у России есть законные требования по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что у России есть определенные законные требования в рамках возможной мирной сделки по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, он (Трамп - ред.) прекрасно понимает, что у России есть вполне законные требования, законные ожидания от этого мирного урегулирования", - сказал Полянский.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Москва видит, что власти в Вашингтоне рассчитывают на "быстрый успех" в мирном процессе на Украине, но нужно урегулирование всех деталей, отметил он. При этом Песков подчеркнул, что РФ благодарна США за усилия по урегулированию на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский
Вчера, 05:17
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПолянскийДональд ТрампДмитрий ПесковООН
 
 
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