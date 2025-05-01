ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье
ВСУ отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"В Херсоне, в районе Антоновки — Садового были случаи, когда с русскоязычными собственниками домов поступали очень жестоко. При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское", — сообщил РИА Новости представитель подполья.
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Собеседник агентства отметил, что таким, как правило, занимаются военнослужащие из западных областей Украины.
"Военные украинские были с западных областей, где нравы, как мы знаем, отличаются. В целом, для Херсона это необычно, так как город русский, но сейчас такие вещи происходят, потому что город, к сожалению, искусственно заселяется выходцами с западной Украины.
В подполье уточнили, что делается это оккупационным Киевскими властями злонамеренно и совершенно сознательно.
"Потому что в Киеве прекрасно видят, что население Херсона и Новороссии помогает России, ждет ее, и по возможности информацией с подпольем делится — отсюда и такие бесчеловечные контрмеры", — заключили в антифашистском сопротивлении.