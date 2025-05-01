https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html

ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье

ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье

Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:46:00+03:00

2025-05-01T05:46:00+03:00

2025-05-01T06:17:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "В Херсоне, в районе Антоновки — Садового были случаи, когда с русскоязычными собственниками домов поступали очень жестоко. При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское", — сообщил РИА Новости представитель подполья. Собеседник агентства отметил, что таким, как правило, занимаются военнослужащие из западных областей Украины. "Военные украинские были с западных областей, где нравы, как мы знаем, отличаются. В целом, для Херсона это необычно, так как город русский, но сейчас такие вещи происходят, потому что город, к сожалению, искусственно заселяется выходцами с западной Украины. В подполье уточнили, что делается это оккупационным Киевскими властями злонамеренно и совершенно сознательно. "Потому что в Киеве прекрасно видят, что население Херсона и Новороссии помогает России, ждет ее, и по возможности информацией с подпольем делится — отсюда и такие бесчеловечные контрмеры", — заключили в антифашистском сопротивлении.

https://ria.ru/20250430/vsu-2014245385.html

https://ria.ru/20250429/podpole-2013964787.html

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в мире, херсон, украина, киев, вооруженные силы украины