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ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 01.05.2025 (обновлено: 06:17 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html
ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье
ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье
Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:46:00+03:00
2025-05-01T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
киев
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "В Херсоне, в районе Антоновки — Садового были случаи, когда с русскоязычными собственниками домов поступали очень жестоко. При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское", — сообщил РИА Новости представитель подполья. Собеседник агентства отметил, что таким, как правило, занимаются военнослужащие из западных областей Украины. "Военные украинские были с западных областей, где нравы, как мы знаем, отличаются. В целом, для Херсона это необычно, так как город русский, но сейчас такие вещи происходят, потому что город, к сожалению, искусственно заселяется выходцами с западной Украины. В подполье уточнили, что делается это оккупационным Киевскими властями злонамеренно и совершенно сознательно. "Потому что в Киеве прекрасно видят, что население Херсона и Новороссии помогает России, ждет ее, и по возможности информацией с подпольем делится — отсюда и такие бесчеловечные контрмеры", — заключили в антифашистском сопротивлении.
https://ria.ru/20250430/vsu-2014245385.html
https://ria.ru/20250429/podpole-2013964787.html
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в мире, херсон, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне, сообщило подполье

ВСУ отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские военные отбирают жилые дома и собственность у мирного русскоязычного населения Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
Херсоне, в районе Антоновки — Садового были случаи, когда с русскоязычными собственниками домов поступали очень жестоко. При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское", — сообщил РИА Новости представитель подполья.
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Собеседник агентства отметил, что таким, как правило, занимаются военнослужащие из западных областей Украины.
"Военные украинские были с западных областей, где нравы, как мы знаем, отличаются. В целом, для Херсона это необычно, так как город русский, но сейчас такие вещи происходят, потому что город, к сожалению, искусственно заселяется выходцами с западной Украины.
В подполье уточнили, что делается это оккупационным Киевскими властями злонамеренно и совершенно сознательно.
"Потому что в Киеве прекрасно видят, что население Херсона и Новороссии помогает России, ждет ее, и по возможности информацией с подпольем делится — отсюда и такие бесчеловечные контрмеры", — заключили в антифашистском сопротивлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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