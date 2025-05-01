В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана
Подоляк: война между Индией и Пакистаном ускорит мирный процесс по Украине
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном ускорит завершение конфликта на Украине, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.
«
"Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк.
По мнению советника, вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на прошлой неделе. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Во вторник премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он заявил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или некоторые западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.