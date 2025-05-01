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В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана - РИА Новости, 01.05.2025
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10:51 01.05.2025 (обновлено: 11:41 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/podolyak-2014554559.html
В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана
В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана - РИА Новости, 01.05.2025
В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана
Начало боевых действий между Индией и Пакистаном ускорит завершение конфликта на Украине, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:51:00+03:00
2025-05-01T11:41:00+03:00
в мире
индия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном ускорит завершение конфликта на Украине, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ."Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк.По мнению советника, вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на прошлой неделе. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Во вторник премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он заявил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или некоторые западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014545275.html
https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html
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в мире, индия, пакистан, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, нарендра моди
В мире, Индия, Пакистан, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, Нарендра Моди
В офисе Зеленского сделали странное заявление о войне Индии и Пакистана

Подоляк: война между Индией и Пакистаном ускорит мирный процесс по Украине

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном ускорит завершение конфликта на Украине, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.
«
"Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
Вчера, 09:14
По мнению советника, вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на прошлой неделе. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном
30 апреля, 20:20
Во вторник премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он заявил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или некоторые западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Пакистан пока не обращался к России по делу о теракте, заявили в посольстве
30 апреля, 17:14
 
В миреИндияПакистанВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякУкраинаНарендра Моди
 
 
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