https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html

Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы

Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025

Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы

Над зданием Российского центра науки и культуры в Никосии подняли Знамя Победы, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома на Кипре Алина Радченко. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:17:00+03:00

2025-05-01T11:17:00+03:00

2025-05-01T17:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кипр

никосия (город)

россия

мелитон кантария

рцнк

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Над зданием Российского центра науки и культуры в Никосии подняли Знамя Победы, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома на Кипре Алина Радченко. "Сегодня, 1 мая, в столице Кипра Никосии над зданием Российского центра науки и культуры взвилось Знамя Победы. Ровно 80 лет назад, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, это знамя было водружено над поверженным Рейхстагом в Берлине как символ торжества справедливости, мужества и бессмертного подвига советского народа в Великой Отечественной войне", — сказала она.По словам Радченко, бессмертный подвиг бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы на крыше Рейхстага, стал символом не только окончания войны, но и силы духа всего советского народа. "Сегодня в далекой от России Никосии звучали те же слова, что и тогда: "Победа за нами". Знамя Победы на здании РЦНК напоминает: мы помним, мы чтим, мы передаем. История — живая, пока живет в сердцах. В этот день мы не только вспоминаем Победу, но и несем свет памяти сквозь время и расстояния, соединяя поколения и народы. Никто не забыт. Ничто не забыто", — добавила руководитель Русского дома.Она отметила, что на Кипре уже начались мероприятия в честь 80-летия Победы. Так, в рамках акции "Сад памяти на Кипре" высадили первые оливковые деревья — символ мира, жизни и вечной памяти о героях Великой Отечественной. Стартовала также акция "Георгиевская ленточка", проходят показы фильмов о войне, праздничные концерты, на остров доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Девятого мая намечена всекипрская акция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне", пройдет "Бессмертный полк" и состоится автопробег, будут работать полевая кухня, а завершат торжества праздничный концерт и салют, указала Радченко.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html

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Варвара Скокшина

кипр, никосия (город), россия, мелитон кантария, рцнк, 80-летие победы в великой отечественной войне