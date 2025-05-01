Рейтинг@Mail.ru
Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:17 01.05.2025 (обновлено: 17:13 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html
Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы
Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2025
Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы
Над зданием Российского центра науки и культуры в Никосии подняли Знамя Победы, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома на Кипре Алина Радченко. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:17:00+03:00
2025-05-01T17:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
кипр
никосия (город)
россия
мелитон кантария
рцнк
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38944/36/389443658_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_0e738e3db6559d6c5c49669ddc9967c3.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Над зданием Российского центра науки и культуры в Никосии подняли Знамя Победы, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома на Кипре Алина Радченко. "Сегодня, 1 мая, в столице Кипра Никосии над зданием Российского центра науки и культуры взвилось Знамя Победы. Ровно 80 лет назад, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, это знамя было водружено над поверженным Рейхстагом в Берлине как символ торжества справедливости, мужества и бессмертного подвига советского народа в Великой Отечественной войне", — сказала она.По словам Радченко, бессмертный подвиг бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы на крыше Рейхстага, стал символом не только окончания войны, но и силы духа всего советского народа. "Сегодня в далекой от России Никосии звучали те же слова, что и тогда: "Победа за нами". Знамя Победы на здании РЦНК напоминает: мы помним, мы чтим, мы передаем. История — живая, пока живет в сердцах. В этот день мы не только вспоминаем Победу, но и несем свет памяти сквозь время и расстояния, соединяя поколения и народы. Никто не забыт. Ничто не забыто", — добавила руководитель Русского дома.Она отметила, что на Кипре уже начались мероприятия в честь 80-летия Победы. Так, в рамках акции "Сад памяти на Кипре" высадили первые оливковые деревья — символ мира, жизни и вечной памяти о героях Великой Отечественной. Стартовала также акция "Георгиевская ленточка", проходят показы фильмов о войне, праздничные концерты, на остров доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Девятого мая намечена всекипрская акция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне", пройдет "Бессмертный полк" и состоится автопробег, будут работать полевая кухня, а завершат торжества праздничный концерт и салют, указала Радченко.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html
кипр
никосия (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38944/36/389443658_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_befee899149f54d90e811e51377f2d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кипр, никосия (город), россия, мелитон кантария, рцнк, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кипр, Никосия (город), Россия, Мелитон Кантария, РЦНК, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Над Русским домом в Никосии подняли Знамя Победы

Над РЦНК в Никосии подняли Знамя Победы как символ подвига советского народа

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Над зданием Российского центра науки и культуры в Никосии подняли Знамя Победы, сообщила РИА Новости руководитель Русского дома на Кипре Алина Радченко.
"Сегодня, 1 мая, в столице Кипра Никосии над зданием Российского центра науки и культуры взвилось Знамя Победы. Ровно 80 лет назад, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, это знамя было водружено над поверженным Рейхстагом в Берлине как символ торжества справедливости, мужества и бессмертного подвига советского народа в Великой Отечественной войне", — сказала она.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
30 марта, 14:24
По словам Радченко, бессмертный подвиг бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы на крыше Рейхстага, стал символом не только окончания войны, но и силы духа всего советского народа.
"Сегодня в далекой от России Никосии звучали те же слова, что и тогда: "Победа за нами". Знамя Победы на здании РЦНК напоминает: мы помним, мы чтим, мы передаем. История — живая, пока живет в сердцах. В этот день мы не только вспоминаем Победу, но и несем свет памяти сквозь время и расстояния, соединяя поколения и народы. Никто не забыт. Ничто не забыто", — добавила руководитель Русского дома.
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Танк Т-34-85 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.

Танк Т-90М на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.

Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.

Курсанты на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.

Танк Т-72Б3 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На фото: беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа.

Беспилотные летательные аппараты Герань-2 в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 12

Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 12

В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12
Она отметила, что на Кипре уже начались мероприятия в честь 80-летия Победы.
Так, в рамках акции "Сад памяти на Кипре" высадили первые оливковые деревья — символ мира, жизни и вечной памяти о героях Великой Отечественной. Стартовала также акция "Георгиевская ленточка", проходят показы фильмов о войне, праздничные концерты, на остров доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
Девятого мая намечена всекипрская акция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне", пройдет "Бессмертный полк" и состоится автопробег, будут работать полевая кухня, а завершат торжества праздничный концерт и салют, указала Радченко.
Путин: Участники Великой Отечественной войны совершили подвиг - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа
30 апреля, 18:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКипрНикосия (город)РоссияМелитон КантарияРЦНК80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала