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Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях - РИА Новости, 01.05.2025
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15:55 01.05.2025 (обновлено: 16:33 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/pervomay-2014575412.html
Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях
Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях - РИА Новости, 01.05.2025
Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях
Праздник Весны и Труда традиционно отмечается массовыми демонстрациями и народными гуляньями. Торжества по случаю Первомая в России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.05.2025
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фото
общество
казань
красноярск
владивосток
константин шестаков
олег кожемяко
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Праздник Весны и Труда традиционно отмечается массовыми демонстрациями и народными гуляньями. Торжества по случаю Первомая в России — в фотоленте Ria.ru.
казань
красноярск
владивосток
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фото, фото, общество, казань, красноярск, владивосток, константин шестаков, олег кожемяко, праздник весны и труда
Фото, Общество, Казань, Красноярск, Владивосток, Константин Шестаков, Олег Кожемяко, Праздник Весны и Труда

Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях

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Праздник Весны и Труда традиционно отмечается массовыми демонстрациями и народными гуляньями. Торжества по случаю Первомая в России — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Этот международный праздник отмечают во многих странах мира, называется он везде по-разному: День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда, День весны, День труда.

Празднование 1 Мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Этот международный праздник отмечают во многих странах мира, называется он везде по-разному: День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда, День весны, День труда.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Торжества во Владивостоке прошли на набережной Спортивной гавани. Жителей и гостей города поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

Празднование 1 Мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Торжества во Владивостоке прошли на набережной Спортивной гавани. Жителей и гостей города поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты "Наша Великая Победа", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Монумента Славы в Новосибирске. Марш-эстафета стартовала 17 марта в городе-герое Севастополе. За это время знамя преодолело больше 28 тысячи километров и побывало в десятках городах России.
Участник первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты Наша Великая Победа в Новосибирске
Участник первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты "Наша Великая Победа", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Монумента Славы в Новосибирске. Марш-эстафета стартовала 17 марта в городе-герое Севастополе. За это время знамя преодолело больше 28 тысячи километров и побывало в десятках городах России.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Центральным элементом торжеств в Новосибирске стало развертывание 200-метровой копии Знамени Победы — символа триумфа советского народа в Великой Отечественной войне.

Участники первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты Наша Великая Победа в Новосибирске

Центральным элементом торжеств в Новосибирске стало развертывание 200-метровой копии Знамени Победы — символа триумфа советского народа в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной стеле "Казань — город трудовой доблести".

Празднование 1 Мая у стелы Казань – город трудовой доблести

В Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной стеле "Казань — город трудовой доблести".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В сквере у стелы "Казань — город трудовой доблести" прошло праздничное представление, где выступили заслуженные артисты Республики Татарстан.

Празднование 1 Мая у стелы Казань – город трудовой доблести

В сквере у стелы "Казань — город трудовой доблести" прошло праздничное представление, где выступили заслуженные артисты Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Красноярске у стелы "Город трудовой доблести" наградили предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО.

Профсоюзный первомайский митинг в Красноярске

В Красноярске у стелы "Город трудовой доблести" наградили предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Юные вокалисты на первомайском профсоюзном митинге возле мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий в Красноярске.

Юные вокалисты выступают на первомайском профсоюзном митинге в Красноярске

Юные вокалисты на первомайском профсоюзном митинге возле мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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8 из 8
 
ФотоОбществоКазаньКрасноярскВладивостокКонстантин ШестаковОлег КожемякоПраздник Весны и Труда
 
 
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