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Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета
Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета - РИА Новости, 01.05.2025
Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета
Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:30:00+03:00
2025-05-01T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации, сообщил РИА Новости профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. В России в мае прошлого года был принят закон, который ограничивает суммой в 100 тысяч рублей максимальный разовый перевод денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Закон призван снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов, он вступит в силу 30 мая. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. "Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация", - сказал Войлуков. Эксперт также отметил, что, если кому-то нужно совершить перевод на большую сумму, никто не будет ограничивать операцию, просто уровень идентификации займет больше времени. "Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения", - пояснил Войлуков.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета
Профессор Войлуков: с 30 мая введут лимит на разовые переводы без открытия счета
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации, сообщил РИА Новости профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
В России
в мае прошлого года был принят закон, который ограничивает суммой в 100 тысяч рублей максимальный разовый перевод денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Закон призван снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов, он вступит в силу 30 мая.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.
"Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация", - сказал Войлуков.
Эксперт также отметил, что, если кому-то нужно совершить перевод на большую сумму, никто не будет ограничивать операцию, просто уровень идентификации займет больше времени.
"Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения", - пояснил Войлуков.