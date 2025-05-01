https://ria.ru/20250501/perevody-2014533270.html

Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета

Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета - РИА Новости, 01.05.2025

Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета

Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:30:00+03:00

2025-05-01T05:30:00+03:00

2025-05-01T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации, сообщил РИА Новости профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. В России в мае прошлого года был принят закон, который ограничивает суммой в 100 тысяч рублей максимальный разовый перевод денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Закон призван снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов, он вступит в силу 30 мая. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. "Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация", - сказал Войлуков. Эксперт также отметил, что, если кому-то нужно совершить перевод на большую сумму, никто не будет ограничивать операцию, просто уровень идентификации займет больше времени. "Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения", - пояснил Войлуков.

https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html

https://ria.ru/20250419/pensiya-2012215801.html

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экономика, технологии, россия