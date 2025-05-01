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МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США - РИА Новости, 01.05.2025
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17:42 01.05.2025 (обновлено: 19:16 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/peregovory-2014591322.html
МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США
МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США - РИА Новости, 01.05.2025
МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:42:00+03:00
2025-05-01T19:16:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
сша
оман
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ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана в официальном Telegram-канале.Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования.&quot;Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая&quot;, - говорится в заявлении иранского МИД.Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее.Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250429/uoltts-2014107815.html
https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html
https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html
иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, сша, оман
В мире, Иран, Тегеран (город), Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, США, Оман
МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США

МИД Ирана объявил об официальном переносе четвертого раунда переговоров с США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана в официальном Telegram-канале.
Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Уолтц рассказал о переговорах США и Ирана
29 апреля, 16:17
«

"Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая", - говорится в заявлении иранского МИД.

Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в расшатывании переговоров с США
28 апреля, 11:14
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 13:43
 
В миреИранТегеран (город)Ситуация вокруг "ядерного досье" ИранаСШАОман
 
 
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