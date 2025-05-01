https://ria.ru/20250501/peregovory-2014591322.html

МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США

МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США - РИА Новости, 01.05.2025

МИД Ирана официально перенес четвертый раунд переговоров с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:42:00+03:00

2025-05-01T17:42:00+03:00

2025-05-01T19:16:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

сша

оман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg

ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана в официальном Telegram-канале.Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования."Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая", - говорится в заявлении иранского МИД.Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее.Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250429/uoltts-2014107815.html

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html

иран

тегеран (город)

сша

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, сша, оман