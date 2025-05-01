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Глава МИД Омана назвал причину переноса переговоров США и Ирана

Глава МИД Омана назвал причину переноса переговоров США и Ирана - РИА Новости, 01.05.2025

Глава МИД Омана назвал причину переноса переговоров США и Ирана

Запланированный на 3 мая очередной раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, дата нового раунда будет... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:23:00+03:00

2025-05-01T17:23:00+03:00

2025-05-01T17:24:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

бадр аль-бусаиди

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Запланированный на 3 мая очередной раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, дата нового раунда будет объявлена после согласования, сообщил в своем микроблоге в соцсети Х глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. "По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая. Новая дата будет объявлена после общего согласования", - отметил он. Ранее издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме при посредничестве Омана, вероятно, будет отложен до следующей недели. По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме.

https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html

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в мире, иран, сша, оман, бадр аль-бусаиди, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана