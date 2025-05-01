https://ria.ru/20250501/peregovory-2014586994.html

Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ

Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2025

Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ

Намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели, сообщает... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:58:00+03:00

2025-05-01T16:58:00+03:00

2025-05-01T16:58:00+03:00

в мире

иран

рим

сша

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме. Причины возможного переноса пока не уточняются.

https://ria.ru/20250501/iran-2014566106.html

иран

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в мире, иран, рим, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана