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Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2025
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16:58 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/peregovory-2014586994.html
Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ
Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2025
Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ
Намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели, сообщает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:58:00+03:00
2025-05-01T16:58:00+03:00
в мире
иран
рим
сша
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме. Причины возможного переноса пока не уточняются.
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в мире, иран, рим, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Рим, США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Переговоры США и Ирана могут отложить, пишут СМИ

Axios: четвёртый раунд переговоров США и Ирана может быть отложен на неделю

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме, вероятно, будет отложен до следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника.
По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме.
Причины возможного переноса пока не уточняются.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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В миреИранРимСШАСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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