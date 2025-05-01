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В миссии России при ООН оценили возможность начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
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09:20 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/peregovory-2014545570.html
В миссии России при ООН оценили возможность начала переговоров с Украиной
В миссии России при ООН оценили возможность начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
В миссии России при ООН оценили возможность начала переговоров с Украиной
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:20:00+03:00
2025-05-01T09:20:00+03:00
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ООН, 1 мая - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014545275.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий полянский, владимир путин, стив уиткофф, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ООН
В миссии России при ООН оценили возможность начала переговоров с Украиной

Зампостпреда при ООН Полянский: переговоры РФ с Украиной могут произойти скоро

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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ООН, 1 мая - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
Вчера, 09:14
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
26 апреля, 16:28
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПолянскийВладимир ПутинСтив УиткоффООН
 
 
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