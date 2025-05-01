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Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году - РИА Новости, 01.05.2025
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14:27 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/pentagon-2014568984.html
Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году
Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году - РИА Новости, 01.05.2025
Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году
Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:27:00+03:00
2025-05-01T14:27:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году, следует из заявления на сайте американского минобороны. "Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии (Дэниелу Дрисколлу - ред.) поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году", - говорится в заявлении Хегсета на сайте Пентагона. В качестве других целей указывается в том числе необходимость поставки к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта (ИИ) к 2027 году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028 году. Кроме того, министр обороны США поручил прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить "неэффективные или избыточные" программы, оптимизировать запасы армии в соответствии со стратегическими потребностями и отказаться от "расточительных" контрактов. При этом в сфере реструктуризации армии одним из приоритетов называется стратегическая перегруппировка сил для оптимизации сдерживания и быстрого развертывания в целях защиты территории США и "сдерживания" Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее издание Breaking Defense сообщило, что армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур.
https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html
https://ria.ru/20250428/usmc-2013203730.html
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в мире, сша, китай, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году

Пентагон поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами к 2027 году

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году, следует из заявления на сайте американского минобороны.
«
"Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии (Дэниелу Дрисколлу - ред.) поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году", - говорится в заявлении Хегсета на сайте Пентагона.
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В качестве других целей указывается в том числе необходимость поставки к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта (ИИ) к 2027 году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028 году.
Кроме того, министр обороны США поручил прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить "неэффективные или избыточные" программы, оптимизировать запасы армии в соответствии со стратегическими потребностями и отказаться от "расточительных" контрактов.
При этом в сфере реструктуризации армии одним из приоритетов называется стратегическая перегруппировка сил для оптимизации сдерживания и быстрого развертывания в целях защиты территории США и "сдерживания" Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее издание Breaking Defense сообщило, что армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур.
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