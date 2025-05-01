https://ria.ru/20250501/pentagon-2014568984.html

Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году

Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году - РИА Новости, 01.05.2025

Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:27:00+03:00

2025-05-01T14:27:00+03:00

2025-05-01T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году, следует из заявления на сайте американского минобороны. "Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии (Дэниелу Дрисколлу - ред.) поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году", - говорится в заявлении Хегсета на сайте Пентагона. В качестве других целей указывается в том числе необходимость поставки к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта (ИИ) к 2027 году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028 году. Кроме того, министр обороны США поручил прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить "неэффективные или избыточные" программы, оптимизировать запасы армии в соответствии со стратегическими потребностями и отказаться от "расточительных" контрактов. При этом в сфере реструктуризации армии одним из приоритетов называется стратегическая перегруппировка сил для оптимизации сдерживания и быстрого развертывания в целях защиты территории США и "сдерживания" Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее издание Breaking Defense сообщило, что армия США рассматривает масштабную реорганизацию, которая может привести к сокращению числа генералов и реструктуризации ключевых командных структур.

https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html

https://ria.ru/20250428/usmc-2013203730.html

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в мире, сша, китай, пит хегсет, министерство обороны сша