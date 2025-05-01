https://ria.ru/20250501/pentagon-2014530590.html
США заключили контракты на строительство двух АПЛ, сообщили в Пентагоне
США заключили контракты на строительство двух АПЛ, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 01.05.2025
США заключили контракты на строительство двух АПЛ, сообщили в Пентагоне
Министерство обороны США заключило контракты с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls общим объемом до 18,4 миллиарда долларов на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:24:00+03:00
2025-05-01T04:24:00+03:00
2025-05-01T04:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракты с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls общим объемом до 18,4 миллиарда долларов на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа "Вирджиния", сообщили в Пентагоне. "Корпорация General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса "Вирджиния", - говорится в заявлении ведомства. Помимо строительства двух АПЛ контракты включают инвестиции в повышение производительности на верфях и в программу строительства атомных судов. Отмечается, что стоимость контракта с General Dynamics составит 12,4 миллиарда долларов с возможным повышением до 17,15 миллиарда. Стоимость контракта с Huntington Ingalls оценивается почти в 1,3 миллиарда долларов. "Эти контракты включают опционы, которые в случае реализации доведут совокупную стоимость контракта до 18 миллиардов 445 миллионов долларов", - указано в сообщении Пентагона. Работы будут выполняться в различных штатах США и должны быть завершены к июню 2036 года.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014234305.html
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сша, министерство обороны сша, general dynamics
США, Министерство обороны США, General Dynamics
США заключили контракты на строительство двух АПЛ, сообщили в Пентагоне
Пентагон: США заключили контракты на $18,4 миллиарда на строительство двух АПЛ