https://ria.ru/20250501/pensiya-2014528732.html
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае - РИА Новости, 01.05.2025
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
Ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:20:00+03:00
2025-05-01T03:20:00+03:00
2025-05-01T03:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.Согласно указу главы государства, лица, проработавшие во время войны не менее шести месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто получат по 55 тысяч рублей."Юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией", - рассказал эксперт.Материальную помощь начислят без каких-либо заявлений. Также субъекты РФ могут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
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россия, общество, александр сафонов
Россия, Общество, Александр Сафонов
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
Сафонов: ветераны и участники ВОВ могут получить доплату к пенсии в мае