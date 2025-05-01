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В Париже во время манифестации задержали более 50 человек - РИА Новости, 01.05.2025
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23:48 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/parizh-2014626918.html
В Париже во время манифестации задержали более 50 человек
В Париже во время манифестации задержали более 50 человек - РИА Новости, 01.05.2025
В Париже во время манифестации задержали более 50 человек
Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:48:00+03:00
2025-05-01T23:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо. Ранее сообщалось о 29 задержанных. "Было произведено более 50 задержаний", - сказал Ретайо телеканалу BFMTV. В общей сложности по Франции правоохранители задержали 72 человека, передает телеканал со ссылкой на данные МВД. По словам Ретайо, демонстрации прошли спокойнее, чем ожидалось. Ранее на первомайской демонстрации в Париже прошли беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.
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в мире, париж, праздник весны и труда, франция
В мире, Париж, Праздник Весны и Труда, Франция
В Париже во время манифестации задержали более 50 человек

МВД Франции: число задержанных на первомайской демонстрации превысило 50 человек

© СоцсетиСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации во Франции
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации во Франции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Соцсети
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо.
Ранее сообщалось о 29 задержанных.
Сотрудники полиции проводят досмотр во время первомайского митинга в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской акции в Париже
Вчера, 18:45
«
"Было произведено более 50 задержаний", - сказал Ретайо телеканалу BFMTV.
В общей сложности по Франции правоохранители задержали 72 человека, передает телеканал со ссылкой на данные МВД.
По словам Ретайо, демонстрации прошли спокойнее, чем ожидалось.
Ранее на первомайской демонстрации в Париже прошли беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.
Задержания на первомайской демонстрации в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Париже начали задерживать участников первомайской демонстрации
Вчера, 18:06
 
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