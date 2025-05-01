https://ria.ru/20250501/parizh-2014626918.html

В Париже во время манифестации задержали более 50 человек

В Париже во время манифестации задержали более 50 человек - РИА Новости, 01.05.2025

В Париже во время манифестации задержали более 50 человек

Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:48:00+03:00

2025-05-01T23:48:00+03:00

2025-05-01T23:48:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек, заявил в четверг глава французского МВД Брюно Ретайо. Ранее сообщалось о 29 задержанных. "Было произведено более 50 задержаний", - сказал Ретайо телеканалу BFMTV. В общей сложности по Франции правоохранители задержали 72 человека, передает телеканал со ссылкой на данные МВД. По словам Ретайо, демонстрации прошли спокойнее, чем ожидалось. Ранее на первомайской демонстрации в Париже прошли беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.

https://ria.ru/20250501/parizh-2014601890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, праздник весны и труда, франция