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В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек
В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек - РИА Новости, 01.05.2025
В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек
Около 30 человек были задержаны в Париже на манифестации по случаю первого мая, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:05:00+03:00
2025-05-01T20:05:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Около 30 человек были задержаны в Париже на манифестации по случаю первого мая, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. Ранее телеканал передавал, что 100 тысяч человек вышли на первомайскую акцию во французской столице, что в два раза больше, чем в прошлом году. "По состоянию на 17.30 (18.30 мск – ред.), правоохранители задержали 29 человек", - сказано в материале. Отмечается, что большинство из них были задержаны за "участие в объединении с целью совершения насилия или нанесения ущерба". Ранее на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.
https://ria.ru/20250418/politsija-2012047891.html
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РИА Новости
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в мире, париж, праздник весны и труда, франция
В мире, Париж, Праздник Весны и Труда, Франция
В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек
BFMTV: полицейские задержали 29 человек на первомайской манифестации в Париже
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Около 30 человек были задержаны в Париже на манифестации по случаю первого мая, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал передавал, что 100 тысяч человек вышли на первомайскую акцию во французской столице, что в два раза больше, чем в прошлом году.
«
"По состоянию на 17.30 (18.30 мск – ред.), правоохранители задержали 29 человек", - сказано в материале.
Отмечается, что большинство из них были задержаны за "участие в объединении с целью совершения насилия или нанесения ущерба".
Ранее на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Префект полиции Парижа
Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.