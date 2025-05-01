https://ria.ru/20250501/parizh-2014609493.html

В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек

В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек - РИА Новости, 01.05.2025

В Париже на первомайской демонстрации задержали около 30 человек

Около 30 человек были задержаны в Париже на манифестации по случаю первого мая, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:05:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Около 30 человек были задержаны в Париже на манифестации по случаю первого мая, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. Ранее телеканал передавал, что 100 тысяч человек вышли на первомайскую акцию во французской столице, что в два раза больше, чем в прошлом году. "По состоянию на 17.30 (18.30 мск – ред.), правоохранители задержали 29 человек", - сказано в материале. Отмечается, что большинство из них были задержаны за "участие в объединении с целью совершения насилия или нанесения ущерба". Ранее на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки, передавал корреспондент РИА Новости. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщал, что более двух тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения безопасности в городе 1 мая. Власти опасались, что до 1,5 тысячи человек могут принять участие в беспорядках во французской столице в День труда.

https://ria.ru/20250418/politsija-2012047891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, праздник весны и труда, франция