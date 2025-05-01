https://ria.ru/20250501/parizh-2014596034.html

В Париже начали задерживать участников первомайской демонстрации

В Париже начали задерживать участников первомайской демонстрации - РИА Новости, 01.05.2025

В Париже начали задерживать участников первомайской демонстрации

Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:06:00+03:00

2025-05-01T18:06:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих они выдергивают из толпы и досматривают. Согласно информации префектуры полиции Парижа, опубликованной в соцсетях, задержаны восемь человек, в частности, за хранение наркотических веществ, участие в группировке с целью совершения насильственных действий и за ношение запрещенного оружия. Кроме того, на улицах города заметили радикалов. Евродепутат и представитель Соцпартии Франции Клоэ Ридель сообщила, что ее сторонники подверглись нападению с их стороны.Демонстранты начали забрасывать силы правопорядка различными предметами и скандировать "Убирайтесь". Один из участников акции бросил в правоохранителей петарду, которая взорвалась прямо перед ними. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Один человек в маске был задержан.В Париже проходит первомайская демонстрация. Колонна идет по столице от площади Италии до площади Нации. В ней также участвуют члены движения "желтых жилетов". Ранее префект полиции города Лоран Нуньес заявил, что в День труда в беспорядках могут принять участие до 1,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности задействованы более двух тысяч правоохранителей.

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https://ria.ru/20250418/politsija-2012047891.html

https://ria.ru/20250429/prazdnik-1942469900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания на первомайской демонстрации в Париже Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. 2025-05-01T18:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, италия, праздник весны и труда