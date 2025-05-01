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"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан - РИА Новости, 01.05.2025
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08:00 01.05.2025 (обновлено: 08:09 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан
"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан - РИА Новости, 01.05.2025
"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан
Из-за террористических атак в Джамму и Кашмире резко накалились и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом. Стороны обвиняют друг друга в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:00:00+03:00
2025-05-01T08:09:00+03:00
безопасность
индия
пакистан
исламабад
су-30
миг-29
f-16
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Из-за террористических атак в Джамму и Кашмире резко накалились и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом. Стороны обвиняют друг друга в провокации и открыто готовятся к войне. Если конфликт начнется, все может очень быстро выйти из-под контроля. Что из себя представляют армии соседних азиатских государств — в материале РИА Новости.Противостояние ядерных триадНа первый взгляд, военные потенциалы несопоставимы. Оборонный бюджет Индии — 80 миллиардов долларов, Пакистана — около 13 миллиардов. Численность вооруженных сил тоже в пользу Нью-Дели – 1,4 миллиона штыков против 600 тысяч. Однако есть ядерное оружие. Вероятность того, что его пустят в ход, мала, но отнюдь не нулевая.По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, у Индии 180 боеголовок и полноценная, хоть и небольшая, ядерная триада. Наземная компонента представлена семействами баллистических ракет малой, средней и межконтинентальной дальности — 68 единиц. Мощность — от 15 до 200 килотонн.Воздушные носители — истребители-бомбардировщики Mirage 2000H и Jaguar IS/IB (48 спецбоеприпасов на 48 самолетах). Точный тип оружия неизвестен, вероятнее всего, это свободнопадающие бомбы мощностью до 100 килотонн.И три АПЛ класса Arihant. Каждая способна нести 12 баллистических K-15 дальностью до 750 километров или четыре K-4 дальностью три тысячи километров. Кроме того, два патрульных корабля P51 и P52 берут на борт ракеты малой дальности Dhanush.У Пакистана ядерный арсенал сопоставимый — 170 боеголовок. Мощность боевой части крылатых ракет Babur дальностью от 80 до 750 километров — до 12 килотонн. Запускаются с мобильных установок и подводных лодок. Известно, что у Исламабада есть две дизель-электрических подлодки французского класса Agosta-70, которые адаптировали для крылатых ракет. Кроме того, "Бабурами" вооружена часть надводных кораблей ВМС — как минимум четыре корвета класса Yarmook.Из тактических и оперативно-тактических — около 20 пусковых установок для твердотопливной баллистической Nasr дальностью 60 километров, а также Abdali (180 километров).Кроме того, имеются старые твердотопливные двухступенчатые Shaheen-2 дальностью до двух тысяч километров. И гордость пакистанцев — двухступенчатая Shaheen-3 дальностью почти в три тысячи километров. Этого хватит, чтобы держать на прицеле большую часть Индии.О воздушно компоненте информации немного. Есть две эскадрильи с многоцелевыми истребителями JF-17, обученные обращению с ядерным оружием, — 78 самолетов. Они оснащены крылатыми ракетами Ra’ad, способными нести заряд мощностью от 10 до 35 килотонн. Предположительно, можно использовать также истребители F-16.Воздушная войнаУчитывая высокую плотность населения в Индии и Пакистане, обмен ядерными ударами — это десятки миллионов жертв. Достаточно одной боеголовки в 15 килотонн, рванувшей над Дели или Исламабадом. Это прекрасно понимают обе стороны.Но удар обычными вооружениями по целям в спорных приграничных провинциях вполне вероятен. Здесь у Индии серьезное преимущество — многочисленные хорошо вооруженные военно-воздушные силы. Около 600 самолетов тактической авиации, половина из которых — российские МиГ-29 и Су-30 МКИ, 270 транспортников, 500 вертолетов, разведывательные борта, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные и ударные дроны. Словом, полный комплект. Основа ПВО — три полка российских ЗРС С-400, еще два должны поступить к 2026-му.У Пакистана машин тактической авиации немногим меньше — около 450. Но половина откровенно устарела. Это китайские F-7, французские Mirage5 и Mirage III, F-16 ранних вариантов. Конкуренцию индийским Су-30МКИ могут составить разве что 160 китайских многоцелевых истребителей JF-17 и 20 J-10.Основа ПВО Пакистана — китайские ЗРС большой дальности HQ-9BE, средней — HQ-16FE и малой — французские Crotale. Первые две в боевых условиях никогда не испытывались, и неизвестно, как проявят себя в деле.В море и на сушеВозможны и стычки на море. У Индии, помимо трех стратегических АПЛ, есть 17 многоцелевых дизель-электрических. Крупнейшие корабли надводного флота — авианосцы Vikrant и Vikramaditya. Их присутствие в море обеспечивают 13 эсминцев, 14 фрегатов, 19 корветов, десятки патрульных катеров. Для десанта — корабль-док Jalashwa и четыре БДК.Подводный флот Пакистана гораздо скромнее — пять дизель-электрических Agosta. Еще шесть многоцелевых ДЭПЛ совместного пакистано-китайского проекта Hangor должны вступить в строй к 2028-му. Надводный — девять ракетных фрегатов, 12 корветов, четыре малых ракетных корабля и 65 скоростных катеров. И по тоннажу, и по боевым возможностям ВМС Пакистана явно уступают ВМС Индии. Сказывается разница в военных бюджетах, ведь военный флот — самый дорогой вид вооруженных сил.Крупномасштабные столкновения, которые потребуют задействовать большие соединения сухопутных войск Индии и Пакистана, исключать тоже нельзя. Но здесь бессмысленно смотреть, сколько у сторон танков (у каждой — примерно по три тысячи). Преимущество на земле будет у того, кто первым массово применит дешевые и мощные БПЛА. Учитывая тесное военное сотрудничество с Китаем, мировой фабрикой коммерческих дронов, Пакистан может очень неприятно удивить Индию.
https://ria.ru/20250430/indiya-2014240264.html
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014310232.html
индия
пакистан
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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безопасность, индия, пакистан, исламабад, су-30, миг-29, f-16
Безопасность, Индия, Пакистан, Исламабад, Су-30, МиГ-29, F-16

"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан

© Indian Air ForceИстребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Indian Air Force
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Из-за террористических атак в Джамму и Кашмире резко накалились и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом. Стороны обвиняют друг друга в провокации и открыто готовятся к войне. Если конфликт начнется, все может очень быстро выйти из-под контроля. Что из себя представляют армии соседних азиатских государств — в материале РИА Новости.

Противостояние ядерных триад

На первый взгляд, военные потенциалы несопоставимы. Оборонный бюджет Индии — 80 миллиардов долларов, Пакистана — около 13 миллиардов. Численность вооруженных сил тоже в пользу Нью-Дели – 1,4 миллиона штыков против 600 тысяч. Однако есть ядерное оружие. Вероятность того, что его пустят в ход, мала, но отнюдь не нулевая.
© AP Photo / Manish SwarupИндийская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности "Агни-3"
Индийская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности Агни-3 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Индийская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности "Агни-3"
По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, у Индии 180 боеголовок и полноценная, хоть и небольшая, ядерная триада. Наземная компонента представлена семействами баллистических ракет малой, средней и межконтинентальной дальности — 68 единиц. Мощность — от 15 до 200 килотонн.
Воздушные носители — истребители-бомбардировщики Mirage 2000H и Jaguar IS/IB (48 спецбоеприпасов на 48 самолетах). Точный тип оружия неизвестен, вероятнее всего, это свободнопадающие бомбы мощностью до 100 килотонн.
Индийский военный в Шринагаре - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном
30 апреля, 07:33
И три АПЛ класса Arihant. Каждая способна нести 12 баллистических K-15 дальностью до 750 километров или четыре K-4 дальностью три тысячи километров. Кроме того, два патрульных корабля P51 и P52 берут на борт ракеты малой дальности Dhanush.
У Пакистана ядерный арсенал сопоставимый — 170 боеголовок. Мощность боевой части крылатых ракет Babur дальностью от 80 до 750 километров — до 12 килотонн. Запускаются с мобильных установок и подводных лодок. Известно, что у Исламабада есть две дизель-электрических подлодки французского класса Agosta-70, которые адаптировали для крылатых ракет. Кроме того, "Бабурами" вооружена часть надводных кораблей ВМС — как минимум четыре корвета класса Yarmook.
© AP Photo / Anjum NaveedРакеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде
Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде
Из тактических и оперативно-тактических — около 20 пусковых установок для твердотопливной баллистической Nasr дальностью 60 километров, а также Abdali (180 километров).
Кроме того, имеются старые твердотопливные двухступенчатые Shaheen-2 дальностью до двух тысяч километров. И гордость пакистанцев — двухступенчатая Shaheen-3 дальностью почти в три тысячи километров. Этого хватит, чтобы держать на прицеле большую часть Индии.
Солдаты военизированных формирований Пакистана - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Пакистан готовится к возможным военным действиям с Индией, сообщает ANI
30 апреля, 12:21
О воздушно компоненте информации немного. Есть две эскадрильи с многоцелевыми истребителями JF-17, обученные обращению с ядерным оружием, — 78 самолетов. Они оснащены крылатыми ракетами Ra’ad, способными нести заряд мощностью от 10 до 35 килотонн. Предположительно, можно использовать также истребители F-16.

Воздушная война

Учитывая высокую плотность населения в Индии и Пакистане, обмен ядерными ударами — это десятки миллионов жертв. Достаточно одной боеголовки в 15 килотонн, рванувшей над Дели или Исламабадом. Это прекрасно понимают обе стороны.
© AP Photo / Aijaz RahiИстребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
Но удар обычными вооружениями по целям в спорных приграничных провинциях вполне вероятен. Здесь у Индии серьезное преимущество — многочисленные хорошо вооруженные военно-воздушные силы. Около 600 самолетов тактической авиации, половина из которых — российские МиГ-29 и Су-30 МКИ, 270 транспортников, 500 вертолетов, разведывательные борта, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные и ударные дроны. Словом, полный комплект. Основа ПВО — три полка российских ЗРС С-400, еще два должны поступить к 2026-му.
У Пакистана машин тактической авиации немногим меньше — около 450. Но половина откровенно устарела. Это китайские F-7, французские Mirage5 и Mirage III, F-16 ранних вариантов. Конкуренцию индийским Су-30МКИ могут составить разве что 160 китайских многоцелевых истребителей JF-17 и 20 J-10.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Основа ПВО Пакистана — китайские ЗРС большой дальности HQ-9BE, средней — HQ-16FE и малой — французские Crotale. Первые две в боевых условиях никогда не испытывались, и неизвестно, как проявят себя в деле.

В море и на суше

Возможны и стычки на море. У Индии, помимо трех стратегических АПЛ, есть 17 многоцелевых дизель-электрических. Крупнейшие корабли надводного флота — авианосцы Vikrant и Vikramaditya. Их присутствие в море обеспечивают 13 эсминцев, 14 фрегатов, 19 корветов, десятки патрульных катеров. Для десанта — корабль-док Jalashwa и четыре БДК.
© Фото : Indian NavyCамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец "Викрамадитья"
Cамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец Викрамадитья - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Indian Navy
Cамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец "Викрамадитья"
Подводный флот Пакистана гораздо скромнее — пять дизель-электрических Agosta. Еще шесть многоцелевых ДЭПЛ совместного пакистано-китайского проекта Hangor должны вступить в строй к 2028-му. Надводный — девять ракетных фрегатов, 12 корветов, четыре малых ракетных корабля и 65 скоростных катеров. И по тоннажу, и по боевым возможностям ВМС Пакистана явно уступают ВМС Индии. Сказывается разница в военных бюджетах, ведь военный флот — самый дорогой вид вооруженных сил.
Крупномасштабные столкновения, которые потребуют задействовать большие соединения сухопутных войск Индии и Пакистана, исключать тоже нельзя. Но здесь бессмысленно смотреть, сколько у сторон танков (у каждой — примерно по три тысячи). Преимущество на земле будет у того, кто первым массово применит дешевые и мощные БПЛА. Учитывая тесное военное сотрудничество с Китаем, мировой фабрикой коммерческих дронов, Пакистан может очень неприятно удивить Индию.
 
БезопасностьИндияПакистанИсламабадСу-30МиГ-29F-16
 
 
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