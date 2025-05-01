https://ria.ru/20250501/opasnost-2014535576.html

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2025

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:37:00+03:00

2025-05-01T06:37:00+03:00

2025-05-01T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007041338_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_d531ac84992dc4e457dc5b9a80a14156.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Орловская область. Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250501/opasnost-2014534340.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)