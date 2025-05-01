https://ria.ru/20250501/op-2014559882.html

Рогов назвал слова Зеленского о параде Победы терроризмом

Рогов назвал слова Зеленского о параде Победы терроризмом - РИА Новости, 01.05.2025

Рогов назвал слова Зеленского о параде Победы терроризмом

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:19:00+03:00

2025-05-01T12:19:00+03:00

2025-05-01T12:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

владимир рогов

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал терроризмом слова Владимира Зеленского о параде Победы в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы, заявила, что тот со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. "Это терроризм. Своими угрозами и намеками атаковать Красную площадь во время парада Победы Зеленский открыто подписался под террористическими методами. Зеленский олицетворяет неонацизм и бесится, что в нашей стране отмечают победу над его кумиром Гитлером", - сказал Рогов РИА Новости. С другой стороны, по его словам, заявление Зеленского позволит повысить мотивацию для российской армии в противостоянии с боевиками киевского режима.

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, владимир рогов, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне