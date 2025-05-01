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Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе - РИА Новости, 01.05.2025
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07:23 01.05.2025 (обновлено: 14:57 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе - РИА Новости, 01.05.2025
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе
Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости о том, кто из виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов занимает сегодня... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:23:00+03:00
2025-05-01T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости о том, кто из виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов занимает сегодня высокие должности в украинской власти. "Руслан Форостяк, на тот момент лидер одесского Евромайдана и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции. Кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов — сейчас он пресс-секретарь ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Один из виновных сейчас числится погибшим, но, по некоторым сведениям, он тайно покинул территорию Украины, сообщили в подполье. "Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, принимавший участие в беспорядках 2 мая. Он стал впоследствии нардепом от "Народного фронта", а позже советником министра МВД. Сейчас он якобы числится погибшим", — добавил подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом Поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html
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в мире, одесса, украина, львов, евгений дейдей
В мире, Одесса, Украина, Львов, Евгений Дейдей
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе

Виновники трагедии в Доме профсоюзов заняли места в силовых структурах

© Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости о том, кто из виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов занимает сегодня высокие должности в украинской власти.
"Руслан Форостяк, на тот момент лидер одесского Евромайдана и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции. Кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов — сейчас он пресс-секретарь ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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Один из виновных сейчас числится погибшим, но, по некоторым сведениям, он тайно покинул территорию Украины, сообщили в подполье.
"Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, принимавший участие в беспорядках 2 мая. Он стал впоследствии нардепом от "Народного фронта", а позже советником министра МВД. Сейчас он якобы числится погибшим", — добавил подпольщик.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом Поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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